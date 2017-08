Po vysvědčení vzali učitelé úřady práce útokem. Letním vyhazovům nezabránila ani novela zákona

před 2 hodinami

Letošní prázdniny měly být prvními, do kterých se promítne novela zákona neumožňující zaměstnávat učitele jen na školní rok. Údaje Úřadu práce ČR ale ukazují, že během prázdnin opět vzrostl počet učitelů, kteří jsou bez práce. Co za náhlým růstem nezaměstnaných učitelů stojí, ministerstvo školství neví. To, že novela kýžený efekt nepřinesla, nepřekvapilo předsedu Unie školských asociací Czesha Jiřího Zajíčka. Podle něj byla změna zákona "nafouknutou populistickou bublinou", která nic neřeší.

Praha - Studenti o prázdninách v minulých letech potkávali své učitele, jak prodávají ve fastfoodech, roznáší jídlo v restauracích nebo provádí turisty po českých památkách. Pedagog: Dvouleté děti do školky nepatří. Potřebují něžnou mámu a přísného tátu, který udává řád Markéta Hronová číst více Některé školy zaměstnávaly své pedagogy na deset měsíců. Ti tak během letních prázdnin zůstávali nezaměstnaní a často si museli přivydělávat na brigádách. V září se poté vrátili na svou školu, na které opět podepsali desetiměsíční smlouvu. V loňském roce vstoupila v platnost novela, která tomu měla zamezit. Školy musí učitele zaměstnávat po minimální dobu 12 měsíců. Čísla z Úřadu práce ČR však ukazují, že v červenci počet lidí ze školství, kteří se nově hlásili na úřad práce, i přesto výrazně vzrostl. Zatímco v červnu to bylo 376 pedagogů, v červenci již 2036. Po novele se červencové číslo sice snížilo, ale jen o něco málo přes tisíc. "Ptala jsem se na krajích, čím by to mohlo být, ale nedokázali mi to říct," říká mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková. Vysvětlení nemá ani ministerstvo školství. "Proč dochází k nárůstu počtu zejména středoškolských učitelů, o tom ministerstvo školství nemá žádné informace ani nevede žádné statistiky," napsal resort ve vyjádření. Za prosazení novely hlasitě bojovaly především školské odbory. "Ze statistiky lze vyvodit určitý pozitivní trend. I tak číslo dvou tisíc zaregistrovaných na úřadu práce nelze odbýt jen tak," upozorňuje předseda odborů František Dobšík. Chce požádat ministerstvo o rozluštění příčin prázdninového nárůstu učitelů na úřadech práce. Nemá však zprávy z regionů, že by například školy nějakým způsobem zákon obcházely. Takovou úvahu odmítá i předseda Unie školských asociací Czesha Jiří Zajíček. "Nikdo by si na státní škole nedovolil obcházet zákon. Učitelé všeobecně chybí. Nikdo je přece nepropustí a nebude doufat, že se v září vrátí zpět," říká. "Nafouknutá populistická bublina" To, že novela kýžený efekt nepřinesla, ho nepřekvapuje. "Od začátku jsem říkal, že je změna zákona nafouknutá populistická bublina, která nic nevyřeší," říká. Nárůst nezaměstnaných učitelů může být dán i tím, že se středním školám nepodařilo naplnit první ročníky a učitele už nepotřebují. Tomu by nasvědčovala i čísla. Ze dvou tisíc učitelů, kteří přibyli na úřadu práce, jich je 1200 právě středoškolských. Další nezaměstnaní mohou být nekvalifikovaní učitelé, na něž se zákaz smluv na deset měsíců nevztahuje. "Dokonce je ředitel podle zákona musí zaměstnávat jen na nezbytně nutnou dobu, takže stát desetiměsíčním smlouvám spíše nahrává," vysvětluje Zajíček.

