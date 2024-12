Zemřel moderátor Zbyněk Merunka, bylo mu 73 let. Stál u začátků Novy

Po těžké nemoci v sobotu ve věku 73 let zemřel moderátor Zbyněk Merunka. Informovala o tom jeho dcera Alžběta Schmidová. Merunka pracoval v rozhlase i televizi, stál u začátku vysílání první soukromé televize Nova v Česku v roce 1994. Později působil na Primě. V posledních letech provázel jeho hlas pořady České televize Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli a Putování za vínem.

Merunka se narodil 19. prosince roku 1950 v Praze. Po maturitě nastoupil jako elév do Československého rozhlasu, jako redaktor zahraniční redakce v něm pracoval přes 20 let. Dálkově studoval žurnalistiku. Po listopadové revoluci odešel do nově vznikajícího soukromého rádia Alfa. V únoru 1994 v živém přenosu jako moderátor zpravodajské relace Televizní noviny odstartoval vysílání televize Novy, hlavní zprávy s Evou Jurinovou pak moderoval následujících pět let. Související Zemřela Eva Jurinová, hlasatelce bylo 67 let 2:37 Po odchodu z Novy nastoupil do TV Prima, kde moderoval pořady Mňam aneb Prima vařečka, Prima jízda a Autosalon. S manželkou také deset let provozovali cukrárny v Mníšku pod Brdy a Berouně. "Zemřel po náročné nemoci, obklopený nejbližší rodinou - manželkou Sašou, dcerou Alžbětou a synem Matějem pár dní před svými 74. narozeninami. Do posledních dní si udržel smysl pro humor, který měl celý život. Poslední rozloučení se uskuteční v rodinném kruhu v Mníšku pod Brdy, kde Zbyněk Merunka posledních 27 let žil," uvedla jeho rodina.