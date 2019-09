před 28 minutami

Dva mrtví muži zůstali v pondělí odpoledne po střelbě v jednom z rodinných domů v Červeném Kostelci na Náchodsku. Upozornil na to web televize Nova. Kriminalisté událost vyšetřují, řekla náchodská policejní mluvčí Eva Prachařová. Podrobnosti k případu nesdělila. "Z prvotního šetření se mělo jednat o osobní spory mezi muži, šlo o místní. Co se přesně stalo, to objasní až další vyšetřování," řekla Prachařová. Bude nařízena soudní pitva a znalecká zkoumání. Policie se o případu dozvěděla těsně před 16:00. Na místo vyrazila zásahová jednotka, nebyla ale potřeba. Přiletěl i záchranářský vrtulník. "Odletěl prázdný, po střelbě zůstali v domě dva mrví muži," dodala Prachařová.