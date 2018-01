Mirek Topolánek odmítá euro a kritizuje Babiše. Ptejte se, co všechno by po nástupu na Hrad změnil

? Jan Razým - Dnes 13:34 Dobrý den,



chtěl bych se zeptat pana Topolánka, zda by jako prezident toleroval nevhodné (někdy i skandální) chování nebo vystupování prezidenta, politiků i členů vlády v zahraničí např. mimo služební cesty, a v případě, že netoleroval, jak by je postihoval.



Myslím si, že členové vlády reprezentují naši zem i mimo svoje služební povinnosti a měli by nést plnou zodpovědnost za své jednání vč. soukromých akcí. A jak by on sám hodnotil svoje vystupování v zahraničí a co by vzkázal svým voličům ohledně svého tehdejšího incidentu ve vile Silvia Berlusconiho?

děkuji PS: Doufám, že dotazování je transparentní a tento dotaz nebude vyřazen ...

? Oldřich - Dnes 13:30 Pane Topolánku, kdy hodláte vrátit 150 mil. Kč, které jste si vypůjčil z důchodového fondu. Bylo to v době kdy jste byl premiérem. Děkuji za odpověď

? václav - Dnes 13:29 vy jste si málo nakrad? seďte raději doma a modlete se co na vás Dalík napráší

? Vojta - Dnes 13:12 Nechal byste na pražském hradě vlajku EU, kterou tam nechal "pověsit" Miloš Zeman? Skoro nikde v EU nikde nad sídlem hlavy státu se tato vlajka nenachází.

? Lopata - Dnes 13:04 zdravíčko přeji,jsem invalidní důchodce kolik byste přidal nám nemocným a jaký výhody byste dal invalidním důchodcům děkujem za odpověď

? Vodník Česílko - Dnes 12:50 Vy vážně věříte tomu, že máte nějakou šanci stát se prezidentem?

? Tomáš - Dnes 12:49 Dobrý den

Dnes lidem nevadí, že prezident lže a mstí se,

lidem ani nevadí premiér který páchá podvody,

chápete svůj podíl na stavu dnešní společnosti?

? Jan Mužík - Dnes 12:42 Dobrý den, pane Topolánku,



často narážím na vaše billboardy a to i na prestižních místech. Jak se vám je podařilo získat, když jste kanditaturu oznámil až na poslední chvíli? A co ještě chystáte na závěrečné dny kampaně? Děkuji a držím vám palce!

? Katka - Dnes 12:33 Dobrý den, jaký je váš postoj ke kritice neziskových organizací, který zastávají jak představitelé ODS tak Miloš Zeman? Děkuji Katka

? Miloš Bičík - Dnes 12:33 Dobrý den, myslím že Vaše kandidatura dává smysl. Jen si nejsem jistý, jestli byste ve druhém kole byl silnější a přijatelnější pro nevoliče Miloše Zemana, než Jiří Drahoš. Chci se zeptat na asi ne moc důležitou otázku, ale ještě to nikde nezaznělo: Upřednostnil byste vánoční poselství a la Miloš Zeman, nebo návrat k tradičnímu Novoročnímu projevu prezidenta republiky? A chtěl byste svůj vlastní pořad v TV, jako má stávající prezident? Děkuji a přeju hodně štěstí.

? Jan Vítek - Dnes 12:33 Vážený pane Topolánku, stíhaného politika by jste do čela vlády nejmenoval. Kdyby váš kamarád Dalík promluvil ,nebyl by jste obviněným, ale odsouzeným ! Jak můžete ještě doufat, že vás někdo bude volit ?

? Petra - Dnes 12:32 Dobrý den pane Topolánku, chtěla bych se zeptat zda-li uvažujete, či by jste případně uvažoval o částečné amnestii? (Drobné přečiny). A tím by se mohla zlepšit stávající situace přeplněných věznic, a zároveň by jste umožnil některým trestaným se znovu zapojit do běžného života a získat šanci si najít práci, bydlení atd. Děkuji za odpověď.

? Jiří - Dnes 12:29 Mirku, poznal jsem Tě krátce po revoluci, vím, že Ti mohu věřit a navíc máš krásnou manželku. Hlas můj a mých blízkých máš. A teď otázka : Jaký máš názor na stávajícího slovenského prezidenta a co by sis od něho mohl převzít při výkonu funkce prezidenta jako inspiraci ?

? Martin Boháč - Dnes 12:27 Dobrý den pane Topolánku,

četl jsem rozhovor s panem Dalíkem v Reportérovi a docela mu věřím, že v té kauze jelo vícero lidí. Jste přesvedčen o jeho vině? Jako jeho přítel a blízký spolupracovník na to určitě máte názor a ten mě právě zajímá.

Pokud budete zvolen Prezidentem, dáte Markovi milost? Bylo by to asi fér, myslel to dobře.

? Jaromír Spousta - Dnes 12:25 Dobrý den, pane Topolánku,



zajímá mě, jací lidé Vám v případě Vašeho zvolení budou dělat poradce.



Děkuji.

? Mirek - Dnes 12:23 Kdyby jste se stal prezidentem, zařídíte okamžité propuštění Vašeho dlouholetého spolupracovníka Marka Dalíka ?

? Tadeas Pista - Dnes 12:19 Pane Topolánku, proč proboha odmítáte EURO? Jeho výhody jsou nesporné, jeho nepřijetí nás odsune na periferii. Jediný důvod ho nepřijmout je populismus v očích neinformovaných voličů.

Vy chcete aby náš stát byl na okraji EU? Vy snad chcete aby náš stát ekonomicky díky Euru nerostl a nestabilizoval se?



Mrzí mne že tak velká osobnost jako jste vy, hlásá něco co jde proti rozumu a svému přesvědčení aby se v lísal do přízně voličům.

Radši budu volit kandidáta, který si za svými dřívějšími názory stojí.

ps: navíc president žádnou přímou možnost přijetí eura do ČR nemá, tedy hlásáte něco co nebudete schopen nijak ovlivnit.

? Karel z Modřan - Dnes 12:18 Dobrý den,



vážil jsem si vás jako premiéra, ale občas mi přišlo, že nedokážete ovládnout svou prudkou povahu. Někdy jste se choval až neomaleně. Budete jako prezident, který musí reprezentovat stát, schopný tento charakterový rys zvládnout? Děkuji, KL.

? Antonín Vaculík - Dnes 12:17 Vadí mi,že nechcete euro.Vysvětlete mi proč Slovensko s eurem dosáhlo víc úspěchů než Česko ? Pokud byste souhlasil s Eurem,tak bych Vás volil.