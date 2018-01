Chce Česko vrátit na mapu světa, musel vysvětlovat výrok o homosexuálech. Ptejte se Pavla Fischera

? Ing. Karel Poláček - Dnes 17:41 Otázky nemám žádné, ale Váš výrok zvýšil moje sympatie k Vám.

? marleta skoupá - Dnes 17:04 Pokud by byl prezident takovou osobností, aby dokázal prosadit vícr prezidentských prqvomocí a změn v legisltivě. Co by to především mělo být?

? Radim - Dnes 16:55 Pavle jestli chceš vyhrát volby, ať tě veřejné podpoří Karel Schwarzenberg v médiích, musíš s ním být všude vidět, má obrovskou podporu lidí a respekt lidí, a nevyhranuj se příliš doprava, oslov i levicové voliče, prezident musí zastávat názor všech lidí jak z prava tak z leva. A neutoc příliš na levici, jsou to taky voliči, kteří by ti třeba dali hlas. Neutoc ani na Babišovu vládu má podporu téměř 35% lidí, které můžeš ztratit, pochval ho aspoň v něčem. Přeji ti hodně štěstí a snaž se.

? Klára Drasnarova - Dnes 16:16 Prozradite poradce, ktery vam doporucil vymezit se vuci 4% soudcum? Nebo je to vas skutecny nazor? Proc tedy pak trapně a neverohodne otáčíte? Pozn. pro mě i mé široké okolí (Praha, VŠ, ne 4% ) jste byl do toho okamziku nejlepsi kandidát, ale onim vyrokem jste nevratne odkryl masku moderniho evropskeho liberála a volitelneho kandidata....známí se mi i svěřili, že se stydí, že vám do te doby naletěli. Ale je dobre ze jste to rekl drive nez pozdeji.

? Michaela - Dnes 16:16 Dobrý den pane Fischere,



proč se o Vás nikde nemluví jako o jednom z adeptů na vítězství? Všude jen Zeman, Topolánek, Drahoš nebo Horáček. Jak si to vysvětlujete? Z mého pohledu byste mohl být pro hodně lidí přijatelnou volbou. Kultivovaný, zkušený, sjednocující, s citem pro sociálně slabší atd... Mám ale dojem, že velká část populace Vás pořádně nezná a tedy nezvažuje... A ti co Vám fandí, tak váhají, zda nebude hlas pro Vás s prominutím "vyhozený"... Může se to ještě změnit? Co pro to děláte?



Děkuji a přeji hodně štěstí.

? Michal - Dnes 16:10 Dobrý den, mohl byste nějak blíže okomentovat váš výrok o tom, že na Ústavním soudu je "paní, která udělala krok k rozbití rodiny" a nikoho jako je ona byste už na Ústavní soud nikdy nejmenoval? Děkuji.