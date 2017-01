Učitelé mají po 15 letech dostat volno, aby nevyhořeli. Rodilí mluvčí by mohli učit i dějepis

před 54 minutami

Učitelé budou už od září letošního roku hodnoceni podle nového kariérního řádu. Výše jejich platu se tedy už nebude odvíjet jen podle platové tabulky, ale i podle kvality jejich výuky. Návrh projednávají poslanci ve školském výboru, kteří pro práci učitelů navrhli i další změny. Například aby po 15 letech mohli učitelé dostat i několikaměsíční volno na další vzdělávání, ať už pedagogické, jazykové, či jiné. Poslanec Jiří Mihola (KDU-ČSL) navrhuje, aby ve školách mohli učit rodilí mluvčí bez plné kvalifikace nejen cizí jazyk, ale také jiné předměty, třeba přírodopis nebo zeměpis.

Praha – Kariéra učitelů by počátkem září 2017 měla být rozdělena do třech stupňů. Kariérní řád má doplnit současný systém, kdy jsou učitelé placeni jen podle tabulek vycházejících z principu – čím déle učíš, tím více peněz dostaneš.

Od nového školního roku má začít fungovat podpora začínajících učitelů ve dvouletém adaptačním období. Vzápětí budou postupně uplatňovány příplatky za specializaci například pro výchovné a kariérové poradce nebo metodiky prevence.

To by mělo zvýšit motivaci učitelů k profesnímu rozvoji a ocenit kvalitní učitele. Ti nejlepší by si podle premiéra Bohuslava Sobotky měli přilepšit o tři tisíce korun měsíčně. Pokud zákon začne platit, nejprve se objeví podpora nováčků. Dva roky jim bude pomáhat uvádějící učitel, který za to bude mít měsíční příplatek 3000 korun.

Proti vyhoření další vzdělávání či výjezd do zahraničí

Poslanci ze školského výboru zákon poprvé projednali ve sněmovně a navrhli ještě dvě změny. Poslankyně Anna Putnová (TOP 09) navrhuje, aby měli učitelé po 15 letech praxe možnost dostat půlroční volno k dalšímu vzdělávání, studiu, nebo výjezdu do zahraničí, kde by načerpali další zkušenosti. Po tu dobu by dostávali základní plat. Odsouhlasit by to musel ředitel školy, aby se nestalo, že mu odejde více lidí najednou.

"Česká republika je v počtu lidí, kteří se celoživotně vzdělávají, na chvostu oproti jiným zemím Evropské unie. Od učitelů slyším, že po tolika letech praxe už přichází únava a vyhoření. Pokud by profesním rozvojem získali znovu jiskru a motivaci k učení, byly by to dobře využité peníze," myslí si Putnová.

Návrh podpořili i poslanci z jiných politických stran. "Vnímáme shodu napříč politickými stranami, podporujeme tuto myšlenku, ale bude hodně záležet na tom, jak bude formulována v zákoně. O tom ještě chceme s paní poslankyní jednat," uvedla náměstkyně ministryně školství Dana Prudíková, podle které se musí ministerstvo s návrhem nejdříve seznámit.

Poslanec Jiří Mihola (KDU-ČSL) také navrhuje, aby rodilí mluvčí dostali výjimku a i bez kvalifikace z českých vysokých škol mohli učit třeba dějepis, pokud by měli jinde vystudovanou historii. "Poptávka po lidech, kteří dokážou učit v cizím jazyce i odborné předměty, je, neměli bychom jim působení ve školách ztěžovat," myslí si Mihola.

autor: Markéta Hronová