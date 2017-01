Armáda vyhodila zkušeného učitele angličtiny. Pak si ho musela najmout od soukromé jazykové školy

před 11 minutami

Ostříleného vojáka a zároveň učitele angličtiny s dvacetiletou praxí se v roce 2014 zbavilo Školicí a vzdělávací středisko v Komorním Hrádku u Chocerad na Benešovsku. Podplukovníkovi Petru Červenému, který se účastnil i tří vojenských misí OSN, nejdříve v rámci reorganizace zrušili služební poměr u armády a posléze ho ve zkušební době propustili i z civilního zaměstnaneckého poměru. Angličtinářů je přitom v českých školách dlouhodobě nedostatek a školy si je přetahují. Červený tak rychle našel práci u soukromé jazykové školy, která ho dokonce na tři měsíce poslala učit na stejné místo, odkud byl propuštěn.

Benešov – Úspěšní učitelé angličtiny potíže v zaměstnání nemívají. K podplukovníkovi Petru Červenému se však armáda zachovala, jako by měla výborných angličtinářů plné kasárny. Učitel Školicího a vzdělávacího střediska v Komorním Hrádku nejdříve po dvaceti letech a třech absolvovaných misích OSN v Iráku a Gruzii přišel v rámci reorganizace o služební poměr a pak i o nabídnuté civilní místo.

"Smířil jsem se tehdy s tím, že půjdu do civilu. Nabídli mi slušnou smlouvu i plat a o zkušební době, kterou mi do smlouvy dali, mi nadřízení tvrdili, že je to jen formalita. Pak za mnou ale můj bývalý podřízený přišel a šokoval mě tím, že končím. Bez udání jakéhokoli důvodu," vypráví Červený.

Tehdy už bývalý voják postup velitelů střediska nechápal i proto, že působil jako vedoucí učitel nejpokročilejší skupiny a nikdo mu k jeho práci nikdy neřekl žádné výhrady. "Naopak, myslím, že jsem byl považován za velmi dobrého učitele. I studenti, tedy vojáci, které jsem učil, se mě dokonce zastali a proti mému propuštění sepsali petici," uvedl Červený.

Jeho bývalí studenti to potvrzují. "Všichni se ho zastali, jako učitel byl přísný, ale fajn. Vznikla dokonce petice, protože kurz byl náročný a najednou nám v jeho polovině chtěli měnit učitele, který byl dobrý. Bylo to nelogické," uvedl například důstojník R. J., který si nepřál uvést celé jméno, redakce ho však zná.

Další bizarní situace se však odehrála zhruba za rok, kdy se Červený na stejné místo jako učitel vrátil. Ne však jako zaměstnanec školicího střediska, ale jako vyslanec soukromé jazykové školy. "Obrátil se na mě její ředitel s tím, že vyhrál výběrové řízení na výuku právě v armádním středisku v Komorním Hrádku a na mě dostal doporučení. A tak jsem se na tři měsíce vrátil na místo, odkud mě vyhodili. Nebudu říkat, že mě tam viděli rádi," říká Červený.

Ředitel jazykové školy Albion Moravia Boris Gajdošík však byl – na rozdíl od armády – s Červeným spokojen. "On je výborný učitel, nechal se ale tenkrát nachytat, byl důvěřivý. Je pravda, že oni ho už tenkrát zpátky nechtěli, ale museli se s tím smířit, byl to už náš člověk a splňoval veškeré předpoklady," uvedl Gajdošík.

Červený, který svoje propuštění vnímal jako podraz, se bránil u soudu, psal i takzvanému vojenskému ombudsmanovi, ale bez úspěchu. "Podle ustanovení paragrafu 66 zákoníku práce zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu," připomněl Červenému například Zoran Nerandžič z odboru inspekce ministerstva obrany. Podobně argumentovaly i soudy.

Striktně úřední je i stanovisko brněnské Univerzity obrany, pod kterou školicí středisko patří. "Dne 19. 12. 2014 byl jmenovanému, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 66, pracovní poměr zrušen ve zkušební době bez uvedení důvodu," uvedl tiskový mluvčí univerzity Vladimír Šidla.

A na otázky, zda má univerzita a středisko výborných angličtinářů dostatek a jestli není škoda přijít o kvalitního učitele anglického jazyka, odpověděl: "Informaci o výborném hodnocení Mgr. Petra Červeného nemohu potvrdit. Během jeho služební kariéry vojáka z povolání nebyl nikdy hodnocen jako výtečný. Pokud se zaměstnavatel, tedy Univerzita obrany, rozhodl ve zkušební době, která mimo jiné slouží k zjištění, zda smluvním stranám aspekty vzájemného pracovní soužití vyhovují, pracovní poměr zrušit, měl k tomuto rozhodnutí relevantní důvody," napsal.

Jisté je, že Červený po propuštění sehnal práci bez potíží a nyní učí na Vyšší policejní škole v Hrdlořezech u Prahy. Rok byl také lektorem soukromé školy James Cook Languages. S křivdou, která ho před dvěma roky potkala, se však stále úplně nesmířil. "Čistě po právní stránce byla moje chyba, že jsem na zkušební dobu přistoupil. Jinak ale byla nejspíš příčinou hlavně personální animozita konkrétního člověka z vedení střediska vůči mně. Nemohu to dokázat, ale jinak to vysvětlit nejde," řekl.

