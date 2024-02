Pnutí v koalici. Fiala kvůli zmocněnci pro euro svolal dohodovací řízení

Premiér Petr Fiala (ODS) svolal na základě žádosti jedné z vládních stran koaliční dohodovací řízení, sdělila mluvčí kabinetu Lucie Ješátková. Důvodem je rozhodnutí ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) jmenovat svého zmocněnce pro vstup do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II a přijetí eura.

Podle Ješátkové bude předmětem dohodovacího řízení i debata o kompetencích a nutnosti udržet společnou koaliční pozici v klíčových politických tématech.

Strany koalice se neshodují na tom, zda jmenovat vládního koordinátora pro euro, proti jsou občanští demokraté. Dvořák v pondělí jmenoval koordinátorem pro společnou měnu ekonoma Petra Zahradníka. Představitelé koaličních stran se shodují na tom, že formálně jde o ministrova poradce. "Premiér svolal na základě žádosti jedné z koaličních stran v reakci na jednostranný krok ministra Dvořáka koaliční 'dohadovací a smírčí jednání'," sdělila Ješátková.

Podrobnosti o dohodovacím řízení obsahuje povolební koaliční smlouva mezi Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráty se STAN. S jeho využitím se počítá u přípravy zásadních návrhů, ale také při hledání společného postupu koalice v případě, že některou otázku dostatečně neřeší programové prohlášení či koaliční smlouva. V dohodovacím či smírčím řízení se mají řešit i případné rozpory vyplývající z koaliční smlouvy.

Dohodovací jednání se vede na úrovni K15, která se skládá z předsedů a dvou dalších zástupců každé strany. Smírčí jednání je vyhrazené koaliční radě, kterou tvoří předsedové a místopředsedové stran, předsedové parlamentních klubů a hlavní manažer či generální sekretář. Podle Ješátkové bude předmětem jednání i debata o "kompetencích a potřebě udržet společnou koaliční pozici v klíčových politických tématech".

Hlavní agendou nového zmocněnce má být podle Dvořáka zapojení do expertní diskuse o plnění takzvaných maastrichtských kritérií a budoucím přijetí společné evropské měny, monitoring a analýza ekonomické stránky vstupu do eurozóny. Spolupracovat bude Zahradník také na připomínkování materiálů mířících do vlády.