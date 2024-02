"Rakušan by na minutu letěl!" Vondrovi ve studiu ujely nervy a zajel do STAN

“Češi už se v Evropě naučili žít, pracovat a prosazovat si svoje zájmy,” hodnotí dvacet let od vstupu Česka do EU ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) v duelu s europoslancem Alexandem Vondrou (ODS). I podle Vondry poslední rok ukázal, že unii umíme ovlivňovat. “Ale jsou případy, kdy nám všechno utíkalo mezi prsty,” kritizuje poslanec Evropského parlamentu.

"Určitě něco děláme špatně. Ale to je prostě dvacetiletý vývoj, kdy celonárodní diskurz byl postaven na tom, že nám zlý Brusel něco diktuje. Spousta nepopulárních věcí, které bylo potřeba udělat, se objevila na scéně s dovětkem: My bychom to nechtěli, to nám Brusel vnutil," lituje Dvořák, že stále mnoho Čechů Evropská unie nezajímá a projevuje se to také na účasti u evropských voleb.

Podle Alexandra Vondry ale kritika EU určitě neznamená, že nejsme rádi za to, kde jsme. "Vždyť jsme tady předtím byli zavření za železnou oponou. Myslím, že kdybychom o to přišli, máme velký problém," oponuje europoslanec, ale vzpomíná i na momenty, kdy bylo v EU potřeba "hrát tvrdě". Naráží tak na situaci, kdy se Česku nepodařilo prosadit svoje zájmy například v oblasti jaderné energie. Proto je podle něj třeba mít na paměti, že občas je nutné "přijít k těm, kteří vás chtějí zradit, a dát jim kudlu ke břichu", popisuje jednání na evropské půdě Vondra.

Co by ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák Evropské unii vytkl, je nedostatečná akceschopnost, protože se podle něj stále častěji objevují situace, jako byl covid nebo válka, a vyjednávání mezi 27 zeměmi způsobuje velké zpoždění v reakci. Vondra by zase v unii omezil zbytečnou byrokracii a regulace, které snižují konkurenceschopnost evropských států.

I přes tahle slova se europoslanec Alexandr Vondra staví proti přijetí eura, které by mohlo usnadnit obchodování na evropském trhu tuzemským firmám. Ministrovi Dvořákovi dokonce vyčítá, že jeho strana STAN téma přijetí eura vytáhla. "Najednou STAN přišel s problémem, který není vůbec aktuální. Kasáte se politikou bez kompromisu a nestaráte se o věci, o které máte," rozhořčil se na Dvořáka ve studiu.

"Abychom si ujasnili. My se přece nebavíme o tom, že zítra přijímáme euro," bránil se ministr pro evropské záležitosti a dodal, že se pouze otevírá debata a splnění kritérií, která jde za horizont této vlády.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.