Plzeň odmítla Zemanovi prominout parkovné, platit musí kraj. Pošlu to těm ubožákům sám, říká Ovčáček

Plzeň - Plzenští radní odmítli prominout poplatek za parkování vozidlům, která při loňské návštěvě přepravovala prezidenta Miloše Zemana a jeho doprovod. O odpuštění částky, která činí něco přes tisíc korun, požádal město Plzeňský kraj. Ten také částku nakonec zaplatí.

"V tomto případě nejde o oněch tisíc korun, ale o vyjádření našeho postoje, tedy postoje všech radních města. Jsme přesvědčeni o tom, že nám prezident Zeman nepomáhá, ale že pověsti České republiky škodí," odůvodnil rozhodnutí náměstek plzeňského primátora Pavel Šindelář (ODS).

Celkem Zeman a jeho doprovod loni 18. října vyblokovali 13 parkovacích míst před krajským úřadem v centru Plzně. "Místa se nachází v zóně C, sazba za parkovací místo a pracovní den činí 82 korun, celkem je tedy nutné uhradit 1 066 korun," upřesnila tisková mluvčí města Eva Barborková. Na rozhodnutí rady v úterý upozornil Plzeňský deník.

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček na dotaz Aktuálně.cz, zda prezidentská kancelář parkování zaplatí, neodpověděl. "Mám dovolenou. Otázku položte po 10. červenci," odpověděl mluvčí. Přesto pak rozhodnutí plzeňských radních Twitteru označil za "upocené čecháčkovské 'hrdinství'". "Klidně to parkovné těm plzeňským politickým ubožákům zaplatím ze svého! Ať mi pošlou složenku," vyzval.

Na Ovčáčkova slova reagoval poslanec a zastupitel Plzeňského kraje Martin Baxa (ODS). "Státní úředník by podle mého názoru v žádném případě neměl urážet demokraticky zvolené představitele žádného města," napsal na facebookový profil s tím, že doufá ho prezident vyzve k omluvě.

Požadovanou částku ale nakonec zaplatí kraj, jak Aktuálně.cz potvrdil mluvčí René Zeithaml. "Plzeňský kraj proplacení parkovného na Kanceláři prezidenta republiky požadovat nebude," dodal.

Zeman navštívil Plzeňský kraj loni v říjnu. Vozidla jeho z kolony obsadila třináct míst v po obou stranách ulice Škroupovy od křižovatky s ulicí Jagellonská po křižovatku s ulicí Purkyňova.

Není to první spor o to, kdo má náklady na prezidentské cesty platit. Prezident loni v říjnu zrušil cestu do Zlínského kraje poté, co hejtman Jiří Čunek prezidentovi oznámil, že delegaci zaplatí jen oběd či večeři do 30 tisíc. Místo toho Zeman jel do Olomouckého kraje. Podle Zemanova mluvčího Ovčáčka nešlo o peníze, ale o "trapné a mediálně vděčné kopání do kotníku".

Loňská Zemanova návštěva Plzně začala kritikou. Vedení kraje v čele s hejtmanem Josefem Bernardem (ČSSD) prezidenta ostře zkritizovalo za to, jak se vyjadřoval v Radě Evropy na adresu Krymu.