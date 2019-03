Průměrný hrubý plat učitele je 35 089 korun, rostl nejrychleji za poslední roky

Hrubý plat učitelů v loňském roce vzrostl na 35 089 korun. Proti roku 2017 si kantoři polepšili zhruba o 11 procent, což je nejrychlejší tempo růstu za poslední roky. Za posledních pět let jim hrubá částka na výplatních páskách stoupla přibližně o 31 procent. Vyplývá to ze statistiky, kterou v úterý poskytlo ministerstvo školství. Průměrná mzda v Česku loni stoupla o 8,1 procenta na 31 885 korun hrubého měsíčně.

Nejnižší platy pobírají pedagogové v mateřských školách s měsíčním průměrem 30 021 korun. Plat jejich kolegů na středních a vyšších odborných školách překonal loni 37 000 korun měsíčně. Nejvíce vydělávají pedagogové na vyšších odborných školách. Jejich průměrný plat loni dosáhl zhruba 37 400 korun. Na středních školách brali kantoři v průměru 37 037 korun. Výdělky učitelů na základních školách a konzervatořích přesáhly 36 000 korun měsíčně, liší se zhruba o 500 korun.

Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že platy učitelů vzrostou do roku 2021 na 150 procent úrovně z roku 2017. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by tak učitelé v roce 2021 měli dostávat průměrně 46 000 korun.

Platy pedagogů se zvedly naposledy letos v lednu o 15 procent, z toho o deset v tarifech a zbytek šel na odměny a příplatky. Jak se letošní navýšení promítlo do průměrných platů kantorů, zatím není jasné. Přesnější údaje o jejich výši na začátku tohoto roku bude mít ministerstvo dle informací tiskového oddělení zřejmě v květnu.

Předchozí navýšení se konalo v listopadu 2017, a to rovněž o 15 procent. Další zvýšení plánuje vláda od ledna příštího roku. Dle jejího záměru by to mělo být opět o 15 procent, přičemž by se růst rozdělil půl na půl mezi tarif a odměny.

Ministerstvo školství má letos v rozpočtu i s evropskými dotacemi zhruba 205,7 miliardy korun, což je asi o 30 miliard korun víc než loni. Na růst platů učitelů v regionálním školství jde letos oproti loňsku celkem 13,5 miliardy korun navíc.

Průměrné hrubé měsíční platy učitelů v regionálním školství*

Průměr za: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CELKEM 26.816 27.261 27.969 29.487 31.632 35.089 Mateřské školy 23.399 23.720 24.108 25.300 27.089 30.021 Základní školy 27.623 28.152 29.005 30.671 33.040 36.623 Střední školy 28.184 28.736 29.568 31.160 33.261 37.037 Konzervatoře 27.119 27.939 29.019 30.310 32.645 36.119 Vyšší odborné školy 29.568 30.152 30.525 31.967 33.960 37.402

Zdroj: MŠMT

* mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, konzervatoře či družiny

