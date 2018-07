Piráti začali sbírat podpisy za online petice. Strana se inspirovala v Británii

Piráti sbírají podpisy pro online petice. Inspirovali se webem, na němž přijímá petice britský Parlament. Při dosažení stanoveného počtu podpisů pod peticí ji projedná vláda nebo Sněmovna.

Praha - Piráti začali sbírat podpisy pod petici, která má státní orgány přimět k přijímání petic online přes internet, tedy nejen petice v papírové podobě. Online petice může mimo jiné usnadnit zakládání občanských kandidátek pro komunální volby nebo sběr podpisů na podporu prezidentského kandidáta. Piráti o tom informovali ČTK.

"Neexistuje žádný předpis, který by nutil petice dělat papírově. Podpisy se sbírají 'postaru' vlastně jen ze zvyku a kvůli tomu, že vláda, Sněmovna, Senát, Praha ani další státní orgány nezřídily žádný kanál, jak online petici podat," tvrdí Piráti. Podle nich k přijímání online petic stačí změny technického rázu, nikoli zákonná úprava.

"Jedním z našich cílů je zapojit občany do rozhodování. Drtivá většina Pražanů je na internetu. Chceme jim maximálně ulehčit vyjádřit názor na to, co město dělá nebo co by mělo dělat," uvedl v tiskové zprávě kandidát Pirátů na pražského primátora Zdeněk Hřib.

Piráti se inspirovali webem, na němž přijímá petice britský Parlament. Při dosažení stanoveného počtu podpisů pod peticí ji projedná vláda nebo Sněmovna. Podle Pirátů by stejně tak podněty od občanů, které dosáhnou určité předem stanovené podpory, měla projednat rada nebo zastupitelstvo.

Online petice by také usnadnily registraci občanských kandidátek. Dnes je k založení občanské kandidátky třeba sesbírat papírové podpisy sedmi procent obyvatel obce, což v Praze znamená zhruba 90.000 podpisů. "Návrh může teoreticky rozdrobit podporu pro nás samotné, ale volby chceme vyhrávat tím, co nabízíme, ne tím, že to budeme dělat konkurenci těžší," sdělil předseda pražských pirátských zastupitelů Adam Zábranský.