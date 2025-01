"Nechceme z Česka Amsterdam." Lidovci cupují pirátský plán na legalizaci marihuany

Lidovci a Piráti jsou dvě skupiny, které se v názorech na řadu věcí zásadně liší, přestože byli tři roky v jedné vládě Petra Fialy (ODS). Po loňském odchodu Pirátů z vlády jsou jejich rozepře o dost viditelnější, což se ukazuje například u konopí. Když nyní Piráti vysvětlovali, proč přišli s návrhem na částečnou legalizaci konopí až teď, stěžovali si na lidovce, kteří prý raději holdují alkoholu.

"Když teď lidovci propagují na sjezdech alkohol, tak snad vezmou trošku rozum do hrsti a začnou spolu s námi prosazovat racionální politiku v oblasti konopí," rýpl si v tomto týdnu do KDU-ČSL šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Stalo se tak ve chvíli, kdy Piráti uspořádali tiskovou konferenci, na které představili návrh na legalizaci konopí v přesně popsaných případech.

Konkrétně budou ještě letos prosazovat možnost legálního pěstování marihuany doma, zavedení sdílených pěstíren pro skupiny lidí i možnost otevřít marihuanové provozovny, jaké Češi znají z Nizozemska. Jejich návrh podle nich přinese dvě až tři miliardy korun, přičemž ostře kritizovali vlastní návrh vlády na legalizaci marihuany v přísně vyjmenovaných případech. "Je to paskvil. A současná legislativa je plná absurdit. Dělá z lidí, kteří se ničím neprovinili, zločince," stěžoval si poslanec a expředseda Pirátů Ivan Bartoš.

Na otázku, proč Piráti přicházejí s návrhem až nyní, kdy jsou v opozici a navíc se blíží konec volebního období, odpověděli, že na vině jsou lidovci. "Čelili jsme problémům, že to ve vládě sabotovali lidovci, kteří mají díky řadě poslanců na rozdíl od nás blokační potenciál. Takže ačkoliv to čtyři strany ve vládě chtěly, tak lidovci to celou dobu blokovali," sdělil Michálek. Dále tvrdil, že Piráti mají k dispozici průzkum, podle kterého souhlasí 71 procent lidí, kteří jsou voliči lidovců, nebo je zvažují volit, s regulovaným trhem s konopím.

"Takže lidovci zastupují úplně jiné zájmy než zájmy lidí, kteří je volí, nebo je zvažují volit. Tak doufám, že i u nich to bude mít nějaký dopad a začnou návrh podporovat," rýpl si ještě jednou Michálek.

Předseda lidoveckého poslaneckého klubu Aleš Duffek pro deník Aktuálně.cz potvrdil, že se KDU-ČSL postavila proti předložení pirátského návrhu ve vládě. "Nemyslíme si, že návrh byl dobrý. Pro mladou generaci by to bylo nebezpečné," uvedl. Odmítl, že by lidovci byli propagátory alkoholu.

Podobně reagoval i předseda KDU-ČSL Marek Výborný. "Neprosazujeme žádný alkohol, naopak velmi plédujeme pro to, abychom posilovali programy prevence," tvrdil a vyjádřil se i k legalizaci konopí. "Jen jsme říkali, že nechceme, aby byl z České republiky Amsterdam nebo něco podobného. Chráníme naše děti, což je logické a přirozené," podotkl v narážce na to, že v nizozemské metropoli je možné na rozdíl od Česka kouřit marihuanu v coffeeshopech.

Lidovci ale podle Výborného podporují, aby skončil současný stav, kdy jsou do vězení posíláni lidé, kteří si pěstují konopí k lékařským účelům. "Nemůže už docházet k žádným excesům v rámci stíhání například osob, které si vypěstovaly několik rostlin pro vlastní potřebu. Ale to, že dojde k dekriminalizaci držení konopí například proto, aby si z toho někdo doma udělal mastičky a podobně, to říkáme od začátku. V tom není žádného sporu," řekl šéf lidovců.

Michálkova narážka, že lidovci propagují na sjezdech alkohol, se týká loňského sjezdu KDU-ČSL v Olomouci. Pořadatelé při příchodu na tuto akci nabízeli každému účastníkovi před vchodem jednu štamprli slivovice a také koláčky. Podle reportéra Aktuálně.cz, který byl na místě, šlo ale lidovcům spíše o určité navození společenské atmosféry, v rámci které hrála před vchodem muzika. Lidovci ale bývají občas konkurencí i komentátory označováni za příznivce alkoholu kvůli tomu, že ve snaze bránit české pěstitele vína jsou proti tomu, aby stát danil jejich vína stejně jako jiný alkohol.