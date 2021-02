Souboj o vedení ČSSD: Petříček bude kandidovat na předsedu, Hamáček se nerozhodl

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se bude na dubnovém sjezdu ucházet o funkci předsedy ČSSD. Uvedly to dnes servery CNN Prima News, Novinky.cz a SeznamZprávy.cz. Místopředseda sociální demokracie Petříček původně po loňských říjnových volbách uvedl, že do užšího vedení už kandidovat nebude a chce usilovat o funkci předsedy pražské organizace.

Petříček serveru SeznamZprávy řekl, že ČSSD potřebuje změnit styl. "Ten čas, kdy je třeba to udělat, nastal nyní. Proto jsem požádal pražskou sociální demokracii o podporu na předsedu ČSSD," uvedl Petříček. Novinkám řekl, že nechce stranu nechat spadnout na dno. "Rozhodl jsem se kandidovat na předsedu, aktivně to ovlivnit, složit krizový tým pro ČR i pro sociální demokracii," uvedl.

Stávajícího předsedu a vicepremiéra Jana Hamáčka nepřekvapuje, že Petříček chce kandidovat na šéfa ČSSD. Zda bude sám kandidovat, oznámí včas, řekl ČTK. Nejprve chce zjistit názory regionů.

Petříčka ve vyjádření pro SeznamZprávy podpořil například pardubický hejtman a bývalý místopředseda ČSSD Martin Netolický. "Potřebujeme ukázat, že politici ČSSD nejsou jen náměstky (premiéra) Andreje Babiše. Musíme vůči premiérovi konečně udělat radikální krok. Petříčkova nominace mi konvenuje i se snahou oslovit Zelené k předvolební spolupráci," uvedl Netolický.

Také místopředseda ČSSD Michal Šmarda ocenil, že Petříček upustil od záměru stáhnout se do pražské politiky. Bývalý předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) uvedl, že Petříček vede ministerstvo zahraničí seriózně a v opozici proti Babišovi i prezidentovi Miloši Zemanovi si vede rozumně. "Je mi sympatický, nebojí se zaujmout postoj. Byl by to čerstvý vítr, soustředil by kolem sebe dobrý tým, změna by to byla dobrá," citoval Štěcha server.

Petříček se stal ministrem zahraničí v říjnu 2018 poté, co Zeman odmítl do funkce jmenovat kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho. Petříček byl dříve mimo jiné poradcem europoslance Pocheho či náměstkem ministryně práce a sociálních věcí. Byl členem Mladých sociálních demokratů, do ČSSD vstoupil v roce 2005.