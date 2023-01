"Kdy seberete odvahu a budete kandidovat?" Pavlovi do voleb pomohl dotaz studenta

Na hlavu státu se Petr Pavel rozhodl kandidovat v době, kdy objížděl Česko s debatami o bezpečnosti a zahraniční politice. Zpočátku dobrovolně a bez peněz, říká jeho tajemník Radko Hokovský. Teprve poté se objevila skupina mecenášů, kteří jej podpořili. A přestože zájem kandidovat ohlásil až loni na podzim, tým měl pohromadě z doby, kdy pomáhal dobrovolníkům v boji s pandemií covidu.

Přestože svoji kandidaturu oznámil Petr Pavel mezi posledními loni v září, první zprávy se však objevily téměř o deset let dříve. Poprvé se o něm mluvilo v roce 2013, o dva roky později prohlašoval, že se zatím o post hlavy státu ucházet nehodlá. Výzvy k tomu, aby názor přehodnotil, se ale začaly množit. A často u nich byl jeho nynější tajemník Radko Hokovský.

"Seznámili jsme se na jaře 2015," připomněl, jak za spolek Evropské hodnoty pozval Pavla na akci věnovanou zahraniční politice. Tehdejšího náčelníka Generálního štábu Armády ČR se její účastníci na vykročení do voleb ptali. Jenže Pavel mířil do čela Vojenského výboru NATO. "S kandidaturou počítat nemohu," prohlásil a do voleb nešel. V lednu 2018 lidé zvolili na druhé funkční období Miloše Zemana.

Hokovský se spolupracovníky pak Pavla zval na mezinárodní konference. Když generálovi v roce 2018 skončilo funkční období na druhém nejvyšším postu Severoatlantické aliance, začala být spolupráce intenzivnější. Pavel objížděl Česko jako řečník v debatách, které pod názvem Bezpečná budoucnost moderoval Hokovský, "parťákem" generála ve výslužbě na nich byl Petr Kolář, bývalý velvyslanec v Irsku, Švédsku, USA a Rusku.

"Bylo to dobrovolné, neměli jsme téměř žádné peníze," říká dnes Hokovský s tím, že o Pavla byl velký zájem. Generál ve výslužbě besedoval na školách, univerzitách, akcích spolků i odborných institucí. Stále častěji dostával otázku, zda by nechtěl kandidovat na prezidenta. "Potkala se charismatická osobnost s poptávkou po právě takovém typu lídra," říká jeho tajemník.

Diplomat Kolář vzpomíná, že lidem vysvětlovali, ať nemají strach z mezinárodního dění. "Říkali jsme, co jsou reálné hrozby a co umělé, které vymýšlejí politici ke strašení lidí, aby jimi mohli manipulovat. Například strašení migranty," prohlašuje.

Sám Pavel uvádí, že po odchodu z vedení NATO mu nabídky na vystoupení rostly geometrickou řadou. "Žena mi říkala, že jsem se zbláznil. Byl jsem zaměstnaný víc, než když jsem byl opravdu zaměstnaný," říká. Na některé z akcí vyrážel s motorkáři, v jejichž komunitě se dlouhodobě pohybuje. Ti mu později pomáhali se sběrem podpisů pro kandidaturu a účastnili se oficiálního zahájení kampaně.

Pavla "vyprovokoval" jeden ze studentů

Důležitým mezníkem byl koncem roku 2019 vznik spolku Pro bezpečnou budoucnost. Pavel byl předsedou, Hokovský tajemníkem, účastnili se i Kolář s Františkem Vrabelem, datovým analytikem upozorňujícím mimo jiné na dezinformace na sítích. Seznámili se s podnikateli kolem Tomáše Richtera, který byl dříve předsedou Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a nyní je "pokladníkem" Pavlovy kampaně. "Díky nim jsme mohli generálovy veřejné aktivity skutečně rozjet," prohlašuje Hokovský.

Zdůrazňuje ale, že rozhodnutí o kandidatuře bylo čistě na Pavlovi. "Ano, filantropové probírali, koho by případně podpořili. Rozhodně ale nešlo o konkrétní plán, ve kterém bychom si už tehdy říkali, že chceme právě jeho," tvrdí tajemník. "Až následně se stali jeho prvními donátory. Vylučuji ale, že by byli spouštěčem jeho rozhodnutí kandidovat," dodává.

Své motivy Pavel popisuje v knize Generál Pavel, souhrnu rozhovorů, které s ním vedla moderátorka Jolana Voldánová. Zmiňuje, jak se zamyslel, když prezident Miloš Zeman koncem roku 2019 poprvé zmínil Andreje Babiše jako svého možného nástupce.

V rozhovoru uvádí, že ho představa Babiše jako hlavy státu vyděsila: "Kdyby jeho hnutí ANO mělo šanci vyhrát volby a on by jmenoval premiéra, tak by si tady Babiš a jeho lidi mohli obsadit klíčové pozice v justici, policii, armádě i jinde, a to na hodně dlouho." V tu chvíli si řekl, že takhle ne.

Pavlovo rozhodnutí dokresluje šéfka jeho komunikace Markéta Řeháková příhodou ze školní besedy. Bývalý šéf vojáků NATO na ní mluvil o odpovědnosti a odvaze kandidovat na veřejné funkce, aby se nestaly doménou predátorů. "Jeden ze studentů se postavil a řekl: ‘Nabádáte nás k odvaze, ale kdy ji sám seberete a budete kandidovat na funkci nejvyšší?’" popisuje. "V té chvíli si generál uvědomil, že musí jít příkladem," líčí jeho mluvčí a dodává, že na příhodu teď Pavel často vzpomíná.

Brzy poté, na jaře 2020, uhodil na Česko covid. Pavel se svým týmem vytvořili iniciativu Spolu silnější. Koordinovala a podporovala dobrovolníky v boji s nákazou, zaměřila se na výrobu a distribuci ochranných pomůcek či na pomoc zdravotníkům. Právě tehdy k týmu přišel nynější stratég Pavlovy kampaně Michal Repa. Pomáhal s marketingem a komunikací. Připojila se také Linda Kopecká, dnes šéfka dobrovolníků kampaně.

Když v červnu 2021 zasáhlo jižní Moravu tornádo, přerušil Pavel výjezdy na besedy a odjel do zničených regionů pomáhat s organizací i dodávkami materiálu. "Díky němu jsem poznala, jak funguje skutečná krizová komunikace," vzpomíná Zlata Maděričová z Moravské Nové Vsi, jedna z těch, kterým tornádo silně poškodilo dům.

Přestože se o Pavlovi v tu dobu mluvilo jako o kandidátovi blížící se prezidentské volby, někdejší štábní důstojník a vyznamenaný veterán z mise v bývalé Jugoslávii počátkem 90. let si dával na čas. Definitivní rozhodnutí oznámil až loni 6. září. A vydal se do kampaně s týmem, který měl pohromadě.

Už potřetí se tak k volebnímu týmu dostal bývalý velvyslanec Kolář. Předtím podporoval Karla Schwarzenberga a Jiřího Drahoše, kteří v předešlých dvou hlasováních podlehli Miloši Zemanovi. "Přitom jsem věřil, že vyhrají. Takže si v žádném případě nemyslím, že máme vítězství jisté. Nic není jisté," říká nyní.

