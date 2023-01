Uvidíme chlapa, který se rozhodl tuto bitvu vyhrát, míní podnikatel z Pavlova týmu

Podnikatel Michal Nýdrle patří k lidem, kteří se pohybují v blízkosti prezidentského kandidáta Petra Pavla zhruba už dva roky. Společně se svou manželkou, která je volební manažerkou Pavlovy kampaně, se rozhodli generálovi ve výslužbě pomoci dostat se na Hrad. "Byli jsme přesvědčeni, že tato pomoc má smysl a přinese naší zemi užitek. Věřím, že Andreje Babiše porazíme," říkal Nýdrle po prvním kole.

Druhé kolo prezidentských voleb fakticky začalo projevem Andreje Babiše po vyhlášení výsledků prvního kola. Co jste říkal jeho značně ostrému vystoupení? Měl jste pocit, že šance na vítězství vašeho kandidáta Petra Pavla se zvyšují, nebo naopak jste cítil obavu, že můžete prohrát?

Když jsem slyšel jeho projev, ucítil jsem spíše ještě větší motivaci, abychom ho porazili. Mimo jiné nám hned začali psát donátoři od Danuše Nerudové, že nám chtějí za každou cenu pomoci. Jsem přesvědčený, že to dopadne dobře a minimálně na chvíli se Andreje Babiše zbavíme. Věřím, že Babiš prohraje. Jsem optimista.

O co svou víru opíráte především?

Jeho rétorika není vůbec státnická. Myslím si, že bude vadit i části jeho voličů. Průzkumy nám ukazovaly, že Petra Pavla chtělo volit i kolem dvaceti procent voličů ANO. Pokud Babiš povede takovou rétoriku i v příštích dnech, a já tipuji, že povede, tak nevyhraje. Kromě toho si myslím, že Babiš dostal některé hlasy také od voličů Danuše Nerudové, kteří se těsně před volbami rozhodli v prvním kolem dát hlas jemu. Ale nemyslím, že to v druhém zopakují.

Danuše Nerudová přijela za Petrem Pavlem do jeho štábu, oznámila, že ho bude volit, ale zaslechl jsem v zákulisí, že od ní očekáváte ještě výraznější podporu. Je to tak?

Jsme velmi rádi, že někteří prezidentští kandidáti nám vyjádřili podporu, jsme vděčni Danuši Nerudové, Pavlu Fischerovi i Marku Hilšerovi. Pokud jde o paní Nerudovou, musí si především odpočinout a potom se rozhodne, jestli se do kampaně před druhým kolem nějak aktivně zapojí. Cítím vůči ní obrovský respekt, protože podpořit okamžitě toho, kdo ji porazil, chce velkou odvahu. A ona tuto odvahu prokázala.

Nakonec získala oproti všeobecnému očekávání méně hlasů, na čemž se patrně podepsala kauza kolem Mendelovy univerzity. Vy jste museli oproti tomu řešit minulost Petra Pavla, kterou média i jeho kritici výrazně probírali.

Když tato věc loni v říjnu naplno vypukla, byl to pro nás skutečně těžký měsíc. Tehdy nám velmi pomohl stratég kampaně Michal Repa. Dokázal udržet v týmu klid a tímto těžkým obdobím nás provedl. Navíc se ukázalo, že generál má velmi silné jádro voličů. Věděli jsme, že ve volbách nezažijeme propadák, bylo zřejmé, že jeho preference nejsou něčím, co by výrazněji klesalo.

Petr Pavel není ničí produkt

Další část kritiky vůči němu se týkala toho, kdo a jak vlastně rozhodl o jeho kandidatuře. I Babiš často prohlašuje, že Pavel je produktem určitých zájmových skupin. Je tomu tak? Nebo to můžete vyloučit?

Tvrzení Babiše a dalších není pravdivé. Petr Pavel se rozhodl kandidovat jednoznačně proto, že to bere opravdu jako službu vlasti. S blížícími se volbami působil stále více jako lídr a já jsem přesvědčený, že teď ještě více uvidíme chlapa, který se rozhodl tuto bitvu vyhrát.

Vzhledem k řadě donátorů, které získal, nemůže se stát, že někteří budou mít skutečně vliv na jeho postoje v případě, že by byl zvolený prezidentem?

Nemůže se to stát. Tomáš Richter, který má na starosti fundraising, udělal na začátku kandidatury Petra Pavla úžasný počin, když řekl, kdo bude moci být sponzorem kampaně. Nechtěli jsme nikoho, kdo dá více než tři miliony, kdo má peníze z divokých devadesátek nebo má nějaký škraloup. Všechny donátory jsme prolustrovali, potkali jsme se s nimi, a pokud nějaký donátor sdělil o nějakém jiném zájemci něco špatného, tak jsme ho mezi donátory nebrali. Takže je vyloučeno, že by nějací donátoři očekávali nějaký osobní prospěch, kdyby Petr Pavel vyhrál.

Opravdu nikdo?

Nikdo. Jediné jejich očekávání je, že Petr Pavel jako prezident bude sjednocovat zemi, bude slušný prezident, z Hradu bude vycházet klid a lidé ve společnosti se nebudou tolik hádat. I my s manželkou jsme se rozhodli do toho jít proto, že chceme udělat něco užitečného pro naši zemi. Proto jsme souhlasili s tím, že budeme pracovat na jeho kampani.

Za jakých okolností vlastně došlo k tomu, že jste začal s Petrem Pavlem úzce spolupracovat?

První úvahy byly někdy před třemi lety. Tehdy jezdil Petr Pavel s Petrem Kolářem po besedách, následně začal pomáhat v době covidu a my jsme začali chystat základní věci na kampaň. Když začal Petr Pavel o kandidatuře zhruba před dvěma roky vážně uvažovat, tak byl známý asi 65 procentům lidí v Česku. Snažili jsme se v první fázi o to, aby byl známější, aby ho lidé ještě více poznávali. Dnes ho zná přibližně 85 procent lidí a po dnešku, kdy skončilo první kolo voleb, to bude možná výrazně přes 90 procent lidí.

Cítili jste už na začátku, že by mohl mít šanci na vítězství v prezidentských volbách?

Už z prvních průzkumů, které jsme si dělali před dvěma lety, bylo jasné, že bude atakovat v prezidentských volbách přední příčky. Viděli jsme, že je dobrý rétor, nepolarizuje společnost, je schopný mluvit s velmi různorodými lidmi, vůči nikomu se nevymezuje, takže je vlastně lidový člověk. Nikdy nebyl elitář. Což byl základní předpoklad, že by mohl uspět.

Video: Podpora Pavla i uznání prohry. Jak na výsledky reagovali neúspěšní prezidentští kandidáti (13. 1. 2023)