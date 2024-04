Kolářovi své plány nedávám a o ničem tajném s ním nemluvím, hájí Pavel svého poradce

Už podruhé ve své funkci navštívil prezident Petr Pavel závod České zbrojovky, tentokrát v Uherském Brodě. Při loňské návštěvě Spojených států zavítal do továrny společnosti Colt, která patří Čechům. Podobně jako v USA čelil prezident otázkám, jestli za jeho návštěvou nestojí jeho poradce Petr Kolář, který pro zbrojovku pracuje.

Středeční návštěvu Petra Pavla v Uherském Brodu lze brát i jako obrázek časů, které se mění. Na začátku 90. let minulého století, kdy toto město ve Zlínském kraji navštívil tehdejší prezident Václav Havel, prožíval svět uvolnění, komunistický blok padl a Sovětský svaz se hroutil.

Havel si v Brodě naordinoval zcela kulturní program: Prohlédl si Muzeum J. A. Komenského, odhalil na náměstí obelisk věnovaný Komenského odkazu a navštívil dvě místa, která jsou považována za nejpravděpodobnější rodiště učitele národů - Nivnici a Komňu.

Od této návštěvy uteklo více než třicet let a doba se změnila. Napětí ve světě opět stoupá a Ukrajina se už více než dva roky brání ruské agresi. Když si měl prezident Petr Pavel vybrat jedno místo při návštěvě Uherského Brodu, rozhodl se pro prohlídku výrobní části České zbrojovky.

"Vždycky je součástí mých návštěv v regionu prohlídka nějaké inspirující firmy. Pokud možno firmy, která zaměstnává v regionu hodně lidí a má mu čím prospět. A tato společnost to rozhodně splňuje," reagoval Pavel na dotaz Aktuálně.cz, proč si vybral zbrojovku.

Ta v roce 2021 převzala amerického výrobce palných zbraní Colt. S touto investicí pomáhal české firmě prezidentův poradce Petr Kolář, kterého prezident v minulosti označil svým "přítelem po boku". "Mezi návštěvou České zbrojovky a Petrem Kolářem nevidím jedinou spojitost. On zřejmě ani neví o tom, že jsme ji dnes navštívili. Nikdy jsem mu nedával ke schválení své plány a nebylo tomu tak ani teď," prohlásil prezident ke Kolářovi, který je součástí jeho zahraničněpolitického poradního týmu.

Prezident byl v minulosti kritizován za to, že spolupracuje s Kolářem, i když jeho poradce nemá bezpečnostní prověrku, která by mu umožnila přístup k utajovaným informacím. Kolář nechce ani říct, pro jaké firmy pracuje. Po názorových neshodách skončila před časem na Hradě kancléřka Jana Vohralíková.

Na setkání ve zbrojovce se prezident Pavel Koláře zastal. "Je soukromou osobou a nemůžu mu říkat, co má a nemá zveřejňovat. Potkávám se s ním tak jednou za týden až dva týdny. Bavíme se o spoustě věcí, ale zdaleka ne o těch, které by podléhaly jakémukoliv stupni utajení. Bavíme se jako dva lidé, kteří se znají, a jako kdokoliv z nás tady," odpověděl Pavel. Podle něj není jediný důvod se znepokojovat Kolářovými obchodními aktivitami.

"Pokud s nějakou firmou spolupracuje, tak je to v rámci našich zákonů. A pokud je to v rámci našich zákonů, tak já s tím nemám žádný problém," dodal ke Kolářovi. Ten v únoru webu Echo24 potvrdil, že pracuje pro skupinu Colt CZ Group, pod kterou Česká zbrojovka spadá. Mimo jiného je poradcem pro zahraniční záležitosti nebo předsedou správní rady rodinné nadace majitele skupiny Reného Holečka.

Už loni čelil Kolář dotazům, zda nestál za návštěvou prezidenta v továrně Colt v americkém Hartfordu. Kolář Seznam Zprávám tvrdil, že cestu domluvili diplomaté a on na ní neměl žádný podíl. Následně ale redakce zjistila, že konečný výběr nebyl na diplomatech, ale na Hradu.

Je to rozdíl století, slyšel Pavel v USA o tom, jak Češi přebrali zbrojovku

Na návštěvu Hartfordu vzpomínal ve středu i Pavel. Popisoval, že se bavil nejen se zaměstnanci podniku, ale i s nejmenovaným bývalým velitelem amerického pozemního vojska. "Ve fabrice byl před nějakými deseti lety, a když po ní nyní se mnou chodil, tak jenom žasl. Když jsem se ho zeptal, čemu se diví, tak mi tvrdil, že je to rozdíl století. Dříve už tato fabrika nenaplňovala velikost svého jména," chválil prezident továrnu, který je nově v českých rukou.

Prezident a Česká zbrojovka mají k sobě blízko i jinak. Když Pavel v roce 2018 končil svou misi v NATO, předal mu tehdejší šéf České zbrojovky Lubomír Kovařík pistoli CZ P-10 s vyrytým symbolem NATO. Pavel si ji sám zaplatil. I dar pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pocházel odtud. Pavel mu věnoval ručně rytou pistoli CZ 75 z edice Řád Bílého lva, uloženou ve speciální zdobené kazetě, vyložené modrým mikroplyšem a označenou štítkem s věnováním v ukrajinštině.

Při návštěvě továrny v Uherském Brodě prezident pozoroval, jak se zde vyrábí díly pro pušky CZ BREN 2, které Česká zbrojovka dodává na Ukrajinu. Zároveň česká hlava státu vysvětlovala, že v dnešní napjaté době patří k těm, kteří si přejí mír.

"Jenom je otázkou, jakým způsobem ho dosáhnout. Případně, jakým způsobem ho udržet. Nikdy jsem nebyl ten, kdo by chtěl lidem malovat nějaké vzdušné zámky, že žijeme a budeme žít v prostředí, kde se nás žádná rizika světa netýkají. Bohužel tomu tak není. Zároveň ale není důvod se obávat, že by byl za dveřmi nějaký vážný konflikt, který by se týkal přímo Česka. To určitě ne," ujišťoval Pavel.

Vzápětí však dodal, že je nutné se připravovat i na horší scénáře. To podle něj neznamená se chystat na válku, ale Česko by mělo být připravené, že nějaká krize nastat může. Označil to za pud sebezáchovy.

VIDEO: Pavel líčil v České zbrojovce nadšení z návštěvy Coltu v USA