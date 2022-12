"Ochutnají vlastní medicínu." Petice žádá odpojení ruských budov v Česku od energií

Ve věku 79 let zemřel ve čtvrtek výtvarník, kurátor a pedagog Olaf Hanel, významný představitel akčního a konceptuálního umění 60. a 70. let. Byl členem Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu a autorem obalů alb skupiny The Plastic People of the Universe. Jako signatář Charty 77 byl v roce 1979 v rámci akce Asanace přinucen k emigraci.

Olaf Hanel se narodil v roce 1943 v Praze, vyrostl ve Světlé nad Sázavou. Vysočina se stala dějištěm mnoha jeho land-artových aktivit. Už jako student se setkal s Janem Steklíkem a Karlem Neprašem, řediteli Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, a pobýval tak od počátku v okruhu avantgardního společenství.

V letech 1967 až 1971 vedl galerii v Havlíčkově Brodě. Po kádrových čistkách pracoval jako snímač u filmu nebo topič v dětské léčebně. Podepsal Chartu 77, v rámci akce Asanace emigroval do Kanady. Domů se vrátil v roce 1991, stal se kurátorem Českého muzea výtvarných umění v Praze. Poslední roky žil v Lysé nad Labem.

Hanel samostatně vystavoval od roku 1969. Zprvu autor kreslených vtipů vymýšlel a uskutečňoval performance pro společenství okolo Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, kde měl funkci vedoucího cestovní kanceláře Křižovnické školy. Najal třeba autobus a zorganizoval několik výprav, při Poctě jasným hvězdám soustavou 120 ohňů okopíroval konstelaci jarní oblohy, a vytvořil tak ohnivou stopou obkroužené území, jež mělo být jakousi dočasnou autonomní zónou pro všechny zúčastněné.