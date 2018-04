Pitbul ukousl ženě prostředníček. Lékaři jí při unikátní operaci k ruce přišili prst z nohy

před 59 minutami

Zdravotní sestra bránila svého psa a při tom přišla o část prstu pravé ruky. "Jsem pravák, věděla jsem, že ten prst potřebuji, zejména když mám pacientům zavést kanylu nebo píchnout nitrožilní injekci," vysvětlila důvod ke složité operaci pokousaná žena.

Olomouc - Čtyřiapadesátiletou zdravotní sestru Hanu Kolouškovou z olomoucké fakultní nemocnice v polovině března napadl pes a ukousl jí část prostředníčku. Plastičtí chirurgové z Olomouce, kteří jsou špičkami ve svém oboru, jí místo něj přišili prst z nohy.

Po několika týdnech léčby se díky jejich práci bude zřejmě moci vrátit zpět do práce. Ruka by po zahojení měla být téměř plně funkční a v nejbližší době by se ženě měl do prstu vrátit i cit.

Hana Koloušková chodí s dcerou a zlatým retrívrem na procházky do přírody pravidelně. Během jedné z nich na jejího psa zaútočil cizí pes, a když se jej pokoušela ochránit, přišla o prst pravé ruky. "Z ničeho nic se objevil cizí pitbul a zaútočil na našeho psa. Jeho majitel nebyl nikde v dohledu. Vrhla jsem se Ronymu na pomoc, začala jsem křičet a snažila jsem se pitbula odtáhnout pryč. Vtom se otočil a vystartoval mi po pravé ruce. Slyšela jsem křupnutí a ucítila strašnou bolest," popsala žena sled událostí.

Na pacienty s poraněním od psů je zdravotní sestra za svou pětatřicetiletou praxi zvyklá. Na své zranění se však dle svých slov nedokázala podívat. Po příjezdu do nemocnice dostala na výběr - sžít se s pahýlem prostředníčku, nebo podstoupit náročnou operaci s nejistým výsledkem, během které jí ukousnutou část nahradí prstem z nohy.

"Jsem pravák, věděla jsem, že ten prst potřebuji, zejména když mám pacientům zavést kanylu nebo píchnout nitrožilní injekci. Rozhodla jsem se pro složitější operaci. Viděla jsem mnohokrát, že naši plastičtí chirurgové odvádějí špičkovou práci. Věřila jsem jim," vysvětlila své rozhodnutí vrchní sestra Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů FN Olomouc.

Podobných vysoce specializovaných mikrochirurgických operací mají olomoučtí lékaři z oddělení plastické a estetické chirurgie za sebou už několik. Poprvé však nahrazovali prst z nohy na ruku tak narychlo.

"Nikdy nešlo o akutní přenos prstu. Ten jsme dělali úplně poprvé. V českém i celosvětovém měřítku jsou to výkony naprosto ojedinělé. Smyslem této špičkové operace není jen estetické hledisko, ale především maximální zachování funkce poraněné ruky," vysvětlil primář oddělení Bohumil Zálešák.

"Po zranění byl zachovaný horní kloub prstu, vlastně ten nejdůležitější, ale byl obnažený. Pokud bychom nepřistoupili k akutnímu přenosu, jakékoli jiné řešení a čekání by vedlo k ztuhnutí kloubu a velmi špatnému výsledku pozdějšího přenosu," doplnil.

Zálešák strávil se sedmičlenným týmem na operačním sále jedenáct hodin. "Museli jsme nejprve připravit cévy na poraněném prostředníčku, poté jsme odebrali přenášený prst, a zatímco jsme pracovali dál na ruce, druhý tým uzavřel ránu na noze. Pro přenos je vhodnější druhý prst nohy, má delší a silnější cévy, které se lépe šijí. My jsme ale v tomto případě museli přenést prostředníček z pravé nohy, který anatomicky lépe odpovídal chybějící části prstu na ruce," vysvětlil s tím, že na chůzi nebude mít chybějící prst na noze negativní vliv.

"Chtěla jsem, aby už ten prst dali pryč"

Koloušková pak v nemocnici strávila čtrnáct dní, protože bylo nutné pravidelně kontrolovat prokrvení "nového" prstu. Lékaři museli několikrát čistit cévy či nahrazovat jejich části novými štěpy. "Když mě vezli ke třetí revizi na sál, chtěla jsem, aby už ten prst dali pryč. Pan primář Zálešák byl ale tvrdohlavý. Vyplatilo se to a prst mi zachránili. Jsem za to vděčná," popsala sestra.

Podle primáře by se funkce ruky měla obnovit z osmdesáti až devadesáti procent. Pokud se správně zahojí také nervy, měl by se Kolouškové vrátit brzy i cit v prstu. Ke své práci by se chtěla Koloušková vrátit už na začátku června.

Neštěstí, při němž žena přišla o prst, v současné době šetří policie.

Související video: První Čech s umělým srdcem? Operace pro něj byla jedinou šancí, nemohl se jí dočkat, říká Netuka