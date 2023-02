Podle třetiny Babišových voličů bude Pavel lepší prezident než Zeman, ukázal průzkum

Zvolený prezident Petr Pavel by mohl místopředsedu lidovců Petra Hladíka, kterého odmítl jmenovat do čela ministerstva životního prostředí dosluhující prezident Miloš Zeman, instalovat do funkce už během prvních dnů svého mandátu. Vyplynulo to ze středeční schůzky šéfa lidovců Mariana Jurečky, který resort dočasně vede, s Pavlem. O přesném termínu podle Jurečky během schůzky nebyla řeč, nepadlo ani, zda by se chtěl Pavel s Hladíkem setkat. Na dotaz, zda by mohl Hladík v nové roli na summit ministrů 16. března, Jurečka vyslechl, že je předpoklad, že by tomu tak mohlo být. Inaugurace nového prezidenta je naplánována na 9. březen.

Pavel po svém zvolení na konci ledna řekl, že pokud nevyvstaly nové okolnosti a premiér Petr Fiala (ODS) si je jistý nominací Hladíka, nemá důvod bývalého náměstka brněnské primátorky nejmenovat. Zeman začátkem roku oznámil, že má k Hladíkovi výhrady a není připraven ho do vlády jmenovat. Hladíka potom Jurečka jmenoval na ministerstvu náměstkem.