"Pane ministře, hospodařil jste někdy?" Naštvaní zemědělci se střetli s Výborným

Ministr zemědělství Marek Výborný se před sídlem svého resortu setkal s nespokojenými farmáři, kteří od pondělního rána se svými traktory protestují v centru Prahy. Vysvětloval, že se jim bude snažit vylepšit podmínky k podnikání. Některým zemědělcům se nelíbilo, že jsou spojovaní s proruskou dezinformační scénou. "Neřekl jsem, že jste proruští švábi," hájil se politik KDU-ČSL.

Pro Marka Výborného, který ministerstvo zemědělství vede od loňského června, bylo pondělní dopoledne patrně největší zatěžkávací zkouškou ve funkci. Od brzkého rána před sídlo resortu mířily traktory a další těžká technika při protestech proti české i evropské zemědělské politice. Výborný nejdřív před budovou poskytoval rozhovor novinářům, následně přišel mezi demonstranty.

"Pane ministře, jsme tady proto, že zemědělství je neudržitelné. Lidé, kteří tady jsou a z ničeho za 30 let vybudovali své statky, o ně nechtějí přijít. Ti lidé už nemůžou - o tom to je," spustil na něj zemědělec od Slaného Pavel Rež, který mimo jiné požadoval, aby vláda zrušila daň z nemovitostí.

"Nepopírám daň z nemovitostí. Ale řekněme si to úplně poctivě," reagoval ministr a mluvil o tom, jak v Německu a Francii ruší vlády zemědělcům podporu zelené nafty. "Na to my nesáhneme, nikdy jsme to neplánovali," namítal Výborný a pustil se do několikaminutové polemiky.

Když mu Rež tvrdil, že německý zemědělec si může za dotace dovolit koupit podstatně více než český, ministr ukázal na moderní traktory, kterými zemědělci zaplnili magistrálu. "To je na dluhy, na úvěry," křičeli na něj někteří protestující.

"Ale počkejte, pánové, na úvěry, které máte podpořené z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu," spínal ruce ministr k zemědělcům. Ti mu pak vyčítali, že neví, o čem jejich práce je. "Hospodařil jste někdy, vyrobil jste tunu pšenice, tunu cukrovky, dokážete si spočítat rozdíl mezi náklady a výnosy?" zněl jeden z dotazů.

Některým zemědělcům také vadilo, že jsou označováni jako příznivci Ruska či dezinformační scény. "Pane ministře, nikdo z nás není žádný proruský člověk, statky našich rodičů zlikvidovali právě Rusové, bolševici. Tak mi ukažte, který z nich by se k nim hlásil. Nikdo," tvrdil Pavel Rež, kterému Výborný vysvětloval, že kritizoval organizátory, ne běžné zemědělce. "Já jsem neřekl, že jste proruští švábi, řekl jsem, že mezi tyto skupiny patří někteří organizátoři. Kde jsou? Nevidím je. O vás jsem to nikdy neřekl. To by byla urážka. Přece vám neplivnu do obličeje," bránil se.

Navzdory rušné atmosféře probíhala debata většinou kultivovaně a spíše poklidně. Například se zmiňovaným zemědělcem si Výborný podal ruku, vyměnili si vizitky a ministr přijal jeho pozvání na farmu. "Rád přijedu," řekl při loučení. Zemědělci dál zůstávali před ministerstvem, kde měli i polní kuchyň, u které stáli frontu na guláš. Kromě skutečných farmářů či jejich zaměstnanců ale byli na místě i někteří nezemědělci, příznivci "vlastenecké" scény s prapory, kteří dlouhodobě inklinují k proruskému vidění světa.