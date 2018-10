Padlý voják Procházka bude pohřben s vojenskými poctami, souhlasila jeho rodina

Tomáš Procházka zemřel v pondělí na základně Šindánd v provincii Herát, když afghánský voják začal střílet na projíždějící české vozidlo.

Praha - Místo a čas pohřbu budou upřesněny, doplnil informaci zástupce velitele Společného operačního centra Štefan Muránský. Zdravotní stav dvou zraněných vojáků, kteří byli ve středu přepraveni zpět do Česka, je podle něj stabilizovaný s optimistickými předpoklady.

Zpět do vlasti byli převezeni vojenským speciálem také voják 10. strážní roty z Bagrámu, který byl minulý týden vážně zraněn se čtyřmi dalšími kolegy při útoku civilním vozidlem naplněným výbušninami, a příslušník speciálních sil, kterého v pondělí postřelil afghánský voják. Stav dalšího zraněného z minulého týdne a potřebu jeho případného přesunu zpět do ČR posoudí lékaři v příštích dnech.

Procházka zemřel v pondělí na základně Šindánd v provincii Herát, když afghánský voják zahájil střelbu na projíždějící české vozidlo. Procházka u jednotky speciálních sil, která má na starosti výcvik afghánských kolegů, sloužil jako kynolog. Jeho tělo přivezl armádní letoun na kbelské letiště ve středu v noci. Následoval pietní akt, kterého se kromě rodiny a vojáků zúčastnili třeba prezident Miloš Zeman, kardinál Dominik Duka či představitelé ministerstva obrany a armády.

Muránský ve čtvrtek řekl, že rodina Procházky souhlasila s pohřbem se všemi vojenskými poctami. Při posledním rozloučení by ho tak měla doprovodit čestná jednotka či státní hymna. Místo a čas pohřbu bude upřesněn, dodal Muránský.

Ve středu byli do ČR přepraveni také dva vojáci zranění minulý a tento týden. Po příletu je do Vojenské ústřední nemocnice ve Střešovicích dopravily vrtulníky. Podle Muránského se zdravotní stav obou přesunem nezhoršil, je stabilizovaný, jsou mimo ohrožení života a další předpoklady jsou optimistické. Během dneška je čekají další vyšetření.

V Afghánistánu kromě lehce zraněných vojáků ze dvou posledních incidentů zůstal i voják, jehož stav byl minulý týden hodnocen jako středně těžký. Z nemocnice zpět k jednotce byl propuštěn v sobotu, řekl Muránský. Jeho stav v příštích dnech posoudí český lékař a rozhodne, zda zůstane v Afghánistánu či se vrátí zpět do ČR. Voják je na misi pouze několik dnů, do Afghánistánu přiletěl při střídání strážní roty teprve před asi 14 dny. Podle Muránského byla hlídka, při kterém bylo české obrněné vozidlo napadené atentátníkem, jeho prvním operačním úkolem. Označil to za krutou první zkušenost.

Speciální síly na pomoc rodině padlého vypsaly charitativní sbírku. Své příspěvky mohou lidé posílat do Nadačního fondu speciálních sil do 23. listopadu na účet číslo 43-9412310217/0100 s použitím variabilního symbolu 601.

Armádní speciál dopravil do Česka padlého vojáka Procházku: