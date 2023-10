Lábus jako zneužívající kněz, Dejdar jeho oběť. Farář otevírá velké církevní tabu

Téma sexuálního zneužívání v církvi je v Česku stále velkým tabu, kolem nějž duchovní často chodí po špičkách. Husův sbor v pražských Vršovicích se to rozhodl zkusit změnit. Tamní farář inicioval projekt, který spojuje koncert duchovní hudby s hrou Otevřená zpovědnice a následnou debatou s odborníky pomáhajícími obětem sexuálního násilí. A nebojí se v budoucnu otevírat ani další palčivá témata.

"Páchá-li násilí církev, je to ostudnější a horší, než když se ho dopouští někdo, komu se nikdy žádného osvícení nedostalo," uvádí Husův sbor o projektu Otevřená zpovědnice. Začíná koncertem duchovní hudby, stěžejní částí je scénické čtení hry rakouského dramatika Felixe Mitterera, který je pověstný svými kontroverzními či provokativními náměty. Jeho původně rozhlasová hra Zpověď o sexuálním zneužívání v církvi získala několik ocenění a je s úspěchem uváděna na světových jevištích.

"Nápad vzešel z jedinečného sepětí mezi chrámovým a divadelním prostorem, kterým je charakteristické vršovické divadlo MANA pod střechou chrámu. Když jsme přemýšleli o nějaké spojnici, dramaturgické lince, která by přešla z chrámu do divadla a z divadla do chrámu, narazili jsme na tento vynikající titul Felixe Mitterera," popsal Aktuálně.cz farář kostela Církve československé husitské a zároveň ředitel Vršovického divadla David Frýdl.

"Zjistili jsme, že dosud nikdo v českých zemích nenašel odvahu jej inscenovat na divadle (drama uvedl v roce 2017 pouze Český rozhlas jako rozhlasovou hru - pozn. red.), a od toho už byl jen krok k tomu, abychom spojili tyto dva světy církve a divadla ještě s následnou besedou s odborníky," dodal.

Pod režisérskou taktovkou Ondřeje Zajíce se zhostili hlavních úloh v psychologickém dramatu Jiří Lábus, představující kněze, jenž roky zneužíval malého chlapce, a Martin Dejdar coby jeho oběť, která sama opakuje manipulativní a toxické vzorce chování ve svém životě. Touží se tak setkat s původcem svého celoživotního traumatu a zároveň ochránit svého dospívajícího syna, přichází proto po letech za knězem ke zpovědi.

Podle Frýdla bylo scénické čtení velkou příležitostí a výzvou pro oba herce, známé spíše komediálním talentem, potkat se na jevišti ve výsostně záporných a dramatických rolích.

Přišli kněží i řádové sestry

Premiéra přilákala plný sál diváků, mezi nimiž nechybělo ani několik kněží, řádových sester, mnichů a mnoho věřících. V kostelních lavicích je uvítaly letáčky několika organizací, které pomáhají obětem sexuálního násilí, jako Někdo ti uvěří či Není to vaše vina. Ty shrnují jednak statistiky o sexuálním násilí, podle nichž znásilnění zažila každá desátá žena a každý dvacátý muž, a také obsahují rady, jak se k obětem co nejcitlivěji chovat.

Po scénickém čtení následovala debata s odborníky. Například s Jiřím Kylarem, který byl jednou z prvních obětí zneužívání v církvi, která se odvážila veřejně vystoupit, a nyní vede organizaci Někdo ti uvěří, která pomáhá dalším zneužitým. Vystoupila také řádová sestra Marie Immaculata Konvalinková, několikanásobná oběť sexuálního násilí, psychoterapeutka a garantka projektu Není to vaše vina. Čtveřici doplnil právník Daniel Bartoň zastupující některé z obětí a premonstrát Marek Drábek, který se zabývá sexuálním zneužíváním v římskokatolické církvi a jako jeden z mála terapeutů pracuje nejen s oběťmi, ale i s pachateli těchto činů.

Všichni diskutující se shodli, že téma sexuálního zneužívání, zvláště v církevním prostředí, není v Česku dostatečně tematizované a chybí zde systematičtější pomoc obětem, které se s následky traumatu často potýkají celý život.

Ke zneužívání dochází podle statistik nejčastěji v rodinách a mezi blízkými. O počtu zneužitých v církvi v Česku dosud neexistují relevantní odhady, známy jsou zatím desítky případů. Podle odborníků je však pro oběti zneužití ze strany duchovních mimořádně zraňující, protože zasahuje také jejich vztah k víře.

Zneužívají stejně kněží s celibátem i bez něj

"Zároveň je potřeba říct, že zneužívání v církvi není pouze problémem celibátu," uvádí Marek Drábek a odkazuje na výzkumy provedené ve Spojených státech, které ukazují, že procento zneužití se významně neliší mezi církvemi, které celibát vyžadují, a těmi, které ne. Jedná se tak spíše o systémový problém bez ohledu na jednotlivé denominace.

Kylar upozorňuje, že s oběťmi se mnohdy zachází velmi necitlivě a často čelí dehonestaci ze strany duchovních, proto se bojí se svým příběhem vystoupit. Na něj samotného podal arcibiskup Dominik Duka v minulosti trestní oznámení.

"Všímáme si také, že je velký rozdíl mezi tím, zda s obviněním vystoupí úspěšný muž, nebo neúspěšná žena. Neúspěšná žena v podstatě nemá šanci," upozorňuje Drábek. Ženy se podle něj více setkávají se zpochybňováním své zkušenosti, a to i ze strany ostatních žen, jež se dopouštějí takzvaného victim blamingu, tedy shazování viny na oběť.

Chtěl bych nastudovat queer hru, plánuje farář

"Je potřeba se tomu otevírat a fundovaně na toto téma hovořit, ale především stát na straně obětí, nikoliv jen bránit dobré jméno církve. Musíme mít na paměti, že to jsou lidé, kteří jsou zranění, kterým bylo ublíženo a kteří jsou vykořeněni z duchovního společenství. Těm je potřeba pomoci a na ně brát ohled. Ne na to, co si lidé pomyslí o církvi a jakou ostudu nám to udělá," podotkl Frýdl.

V divadle by rád v budoucnu otevíral i další kontroverzní témata spojená s duchovním životem. "V církevním prostředí teď aktuálně řešíme například otázku manželství pro všechny," naznačil další směřování projektu Otevřená zpovědnice. "Líbila by se mi nějaká divadelní hra s queer tematikou, která má jasný a zřetelný duchovní a náboženský přesah do církevního prostředí," dodal s tím, že již má představu i o konkrétních titulech.

Frýdl by byl rád, kdyby kněží, kteří působí také jako zpovědníci a mohou se tak setkávat i s oběťmi sexuálního násilí a jejich příběhy, procházeli školením, jak s nimi citlivě zacházet, aby jim dál neublížili. "Pro služebníky církve na vedoucích pozicích by to mělo být povinné. Církev by to po nich měla vyžadovat, ale to se zatím neděje," konstatoval.

Pro ty, kteří by se rádi o tématu dozvěděli více, může být cestou právě Otevřená zpovědnice. "Mohou přijít k nám do divadla, poslechnout si rozhovory, prožít v nich trauma obětí. Věřím, že je to může pozitivně posunout a otevřít jim oči, jak je ta problematika bolestivá," dodává.

