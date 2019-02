Hospodářský výbor doporučil poslancům, aby zrušili zákaz otevírací doby v obchodech

Spor o to, kdy a jaké obchody budou během státních svátků zavřené, nečekaným způsobem rozsekli poslanci hospodářského výboru. Ti totiž sněmovně doporučují, aby celý zákon ve třetím čtení úplně zrušila. Pokud se na tom shodne většina zákonodárců, rozhodovali by o otevírací době znovu jejich majitelé.

Zákon, kterým stát omezil otevírací dobu, prosadili ve vládě Bohuslava Sobotky lidovci. Platil od října 2016. Na Vánoce, o Velikonocích nebo třeba 8. května pak musely zůstat prodejny o rozloze nad 200 metrů čtverečných zavřené.

V dolní komoře parlamentu se sešlo několik různých návrhů změn. Lidovci prosazují, aby obchody musely zavírat během všech státních svátků. Například poslanec ANO Patrik Nacher naopak chce pravidla rozvolnit a požaduje, aby se zákaz netýkal alespoň velkoobchodů, mezi které patří třeba Makro.

"Velkoobchody slouží jako zásobárna restaurací, kaváren či malých prodejen, které mohou mít otevřeno. Tady proto zákaz nemá logiku," řekl Nacher. Návrh bere jen jako kompromisní řešení. Omezování prodejní doby mu totiž vadí celkově a nejraději by byl, kdyby nakonec poslanci úplně zrušili. "Stát by neměl nařizovat, kdy má být otevřeno. To, co platí, je paskvil - z hlediska vybraného druhu podnikání či výběru půlky svátků, kdy má být zavřeno," dodal Nacher.

Když tedy debata na výboru vyústila v poměrně nečekaný návrh, aby se zákon úplně zrušil, tak Nacher tento plán společně se zástupcem pirátů, ODS či TOP 09 podpořil. "ANO tak přijalo usnesení, že je třeba zrušit zákon, ale piráti jim v tom zdatně sekundovali. Piráti tedy na Vánoce posílají lidi do práce," poznamenal sociální demokrat Petr Dolínek s tím, že ČSSD je proti tomu, aby se zákon měnil. Piráti v pohledu na věc nejsou jednotní - místopředseda výboru Martin Jiránek byl proti zrušení zákona, jeho kolega Ondřej Polanský naopak pro.

Zrušení zákona považuje za nesmysl i lidovec a exministr zemědělství Marian Jurečka. Jeho strana by nejraději rozšířila počet svátků, kdy mají obchody zavřeno. "Prosazujeme, aby se otevírací doba omezila během všech státních svátků," řekl Jurečka. Pro lidi by alespoň bylo snazší orientovat se v tom, kdy mohou během svátků nakupovat. Zákaz prodeje se totiž v současnosti týká jen asi poloviny z nich.

Jak Dolínek, tak třeba i člen výboru a současně hnutí ANO Milan Feranec, jsou přesvědčení, že doporučení výboru nebude pro celou sněmovnu určující. "Pan Babiš si v hnutí udělá pořádek," řekl s nadsázkou Dolínek.

"Jsem proti tomu, aby se zákon rušil. Myslím, že se k tomu v klubu ještě budeme vracet a že většina klubu ANO bude souhlasit se mnou. Nepředjímal bych tedy, že tak jako na výboru dopadne i hlasování ve sněmovně," uvedl Feranec. Názor nejpočetnějšího poslaneckého klubu bude pro to, který návrh ze tří uvedených zvítězí, klíčový.

Návrh novely zákona o zákazu prodeje o státních svátcích jde do třetího, tedy závěrečného čtení. Sněmovna by o něm měla hlasovat na jaře a již nyní je jasné, že si bude vybírat ze tří výrazně odlišných variant - od úplného zrušení legislativy po rozšíření počtu svátků, kdy budou prodejny zavřené.

Změnu musí ještě potvrdit Senát a podepsat prezident.