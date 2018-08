Ostravský hacker hrozil Babišovi, že dá údaje jeho dcery na erotickou seznamku. Dostal podmínku

Mladík se hlásil k hackerské skupině Anonymous. Výzvu doplnil o fotografie Babišovy manželky a jeho dětí.

Ostrava - Dvacetiletý hacker z Ostravy dostal podle serveru Seznam.cz podmíněný trest za vydírání Andreje Babiše. Před dvěma lety tehdejšímu ministrovi financí opakovaně posílal výhrůžky přes sociální sítě. Ostravský okresní soud verdikt minulý týden vynesl takzvaným trestním příkazem, tedy bez veřejného projednání. Pokud by odsouzený proti němu podal odpor, bude následovat veřejné soudní líčení. Na případ upozornil deník Aktuálně.cz.

"Jde o podmíněný trest dvanácti měsíců se zkušební dobou na čtyřiadvacet měsíců. Navíc by měl státu propadnout jeho počítač," řekl serveru mluvčí ostravského soudu Lukáš Delong.

Mladík se hlásil k hackerské skupině Anonymous. Po Babišovi požadoval, aby zrušil část nového zákona o loteriích. Výzvu ještě doplnil o fotografie Babišovy manželky a jeho dětí. "Pokud by prošla EET, my přitvrdíme - a to hodně brutálně. StBáku, poslední varování," napsal v jedné z výhrůžek.

Později také hrozil, že zveřejní údaje Babišovy dcery na jedné z erotických seznamek, což podle obžaloby bral Babiš jako těžkou újmu. Žalobce viní mladíka také z toho, že měl ve svém počítači nainstalován software umožňující kybernetické útoky. Cílem útoků měly být kromě předsedy ANO Babiše také Úřad vlády nebo ministerstvo financí.