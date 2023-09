Ostraváci jsou upřímní, ryzí, začínají se angažovat, říkají lidé od Malé Kodaně

Tak jako má Prahu svou náplavku u Vltavy, kde se denně schází zejména v teplém počasí velké množství lidí, o něco podobného se pokouší Ostravané v centru svého města u řeky Ostravice. Důležitou roli v tom sehrává klub Dock, který stojí nedaleko řeky. Aktuálně.cz mluvilo se spolumajiteli podniku Janem Jůzlem a Janem Lapčíkem a Dominikou Gongolovou, která se podílí na produkci a dramaturgii klubu.

Lidé v Ostravě se snaží co nejvíce oživit nábřeží řeky Ostravice. Patří mezi ně i tato trojice z klubu DOCK, který tady stojí. | Video: Radek Bartoníček

Dříve to bylo přehlížené místo, které nevypadalo nijak lákavě, takže není divu, že obyvatele či návštěvníky Ostravy příliš nelákalo. Jenže postupně se prostor podél řeky Ostravice na Havlíčkově nábřeží měnil tak, že právě sem to lidi stále více táhlo. Nebylo proto divu, že postupně žádali alespoň občasné uzavření silnice, která tudy vede.

"Lidí totiž chodilo více a více, takže město Ostrava se rozhodlo, že bude investovat peníze do rekonstrukce nábřeží. Když loni skončila, přitáhlo to další lidi. Místní si sem protáhli procházkové trasy, toto místo začali vyhledávat i návštěvníci. My jsme k tomu začali přidávat hudbu a další akce," popisuje situace Jan Jůzl z blízkého klubu Dock.

Klub je na nábřeží už delší dobu a kromě klasického restauračního posezení nabízí například i vzpomínané akce, výstavy či koncerty. Kromě toho začali spolupracovat na pořádání trhů se zástupci iniciativy s názvem Trhy, co hledají. Hosté podniku si navíc zvykli, že kromě posezení uvnitř můžou sedět i venku před podnikem nebo vyjít právě až k řece.