Pavel o Schwarzenbergovi: Jeho politická upřímnost bude chybět, je vzorem nám všem

"Z cest, kterými se mohl v životě vydat, si vybral cestu služby České republice. Přijal ji přes množství jiných příležitostí, které v životě měl. Karel Schwarzenberg nedělal to, co se bude občanům líbit, ale to, co je pro ně dobré. Bral ohled na to, aby stál na správné straně, i když to zrovna nebyla populární," řekl v projevu prezident Petr Pavel.