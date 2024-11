Oslavy svobody. Česko si připomíná 35. výročí Sametové revoluce

Lidé nepotřebují slyšet, že se mají dobře, oni to potřebují cítit, řekla v neděli novinářům u pamětní desky na pražské Národní třídě šéfka poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová. V české společnosti podle ní znovu panuje blbá nálada, o níž před lety hovořil tehdejší prezident Václav Havel, zatímco vláda lakuje věci narůžovo.

Od vládních představitelů zaznívá, co vše dokázali a dělají, co je třeba, lidé to ale vnímají úplně jinak, míní Schillerová. Podnikatelé se ale necítí dobře, roste počet lidí na sociálních dávkách a polovina národa se bojí říkat pravdu, aby nepřišli o zaměstnání nebo nečelili útokům na sociálních sítích, dodala.