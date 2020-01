Babiš ví, že mu s audity teče do bot, říká před soudem s premiérem šéf Transparency

Premiér Andrej Babiš opakovaně nařkl českou pobočku neziskové organizace Transparency International z korupce. Pokračoval v tom navzdory předžalobní výzvě, kterou mu neziskovka adresovala. Transparency proto svou hrozbu splnila a na premiéra podala žalobu. V úterý ji začne projednávat Krajský soud v Praze. Ředitel Transparency David Ondráčka v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, jak kauzu vnímá.

Jak se podle vás spor s premiérem bude vyvíjet, očekáváte rychlé rozhodnutí soudu?

V tomto sporu jde o to, že premiér opakovaně očividně lže a útočí na Transparency. Důvod je jasný, Transparency iniciovala podněty, které vyústily v audity Evropské komise a konec dotací pro firmu, kterou ovládá (Agrofert, pozn. aut.).

Důkazně není spor složitý. Soud bude muset hlavně rozhodnout, zda nazývat někoho zkorumpovaným, nemít pro to důkazy a následně to vydávat za nadsazenou kritiku je v českém právním prostředí přijatelné. Podle nás není, takže věříme, že soud rozhodne rychle a dočkáme se omluvy za lži, které Babiš pronesl.

Premiér začal Transparency systematicky spojovat s korupcí od chvíle, kdy jste v srpnu 2018 poslali Evropské komisi podnět, jenž upozorňuje na jeho možný střet zájmů. Co premiér svými výroky o vaší organizaci podle vás sleduje?

Je to prostinká strategie: odklánět pozornost od podstaty svých skandálů. Snaha to překřičet, všechno má být jenom kampaň a spiknutí, kde on je oběť. Zuřivě útočí na Transparency a její důvěryhodnost, nálepkuje a uráží. Ale dobře ví, že mu s audity těžce teče do bot. Král je prostě nahý.

V žalobě mimo jiné píšete, že výroky premiéra citelně zasahují do dobrého jména vaší organizace. Projevuje se to nějakým způsobem v praxi, přišli jste třeba kvůli nařčením ze strany předsedy vlády o nějakého donátora?

Nejde o to, že bychom o partnery přicházeli. Ti, kdo nám přispívají, jednotlivci, instituce nebo firmy, naši práci a výsledky znají a nenechají se snadno ovlivnit byť citelným zásahem do naší pověsti. Je to především riziko do budoucnosti, kdy se snažíme oslovovat další potenciální donory a partnery. Ti vidí, že jsme na černé listině dnes vlivného premiéra, nechtějí ohrozit svou pozici či podnikání.

Než jste na předsedu vlády podali žalobu, uplynul více než rok. Mezitím jste zdokumentovali jeho sedmnáct výroků, v nichž označil Transparency za zkorumpovanou. Proč jste žalobu nepodali dřív?

Nejsme tu od toho, abychom trávili čas žalobami. Naším posláním je především věcně řešit korupční kauzy a posilovat integritu v celé společnosti, což děláme v desítkách případů a oblastí, i těch méně viditelných.

Nicméně u Babiše už to přerostlo únosnou míru. Snažili jsme se použít nesoudní prostředky - veřejné odmítnutí, výzvu, aby nás přestal očerňovat - a teprve poté, co nereagoval na naše upozornění, dohodli jsme se v organizaci bránit naše jméno u soudu.

Nepravdivost Babišových výroků je jasná, důkaz není třeba

Jaký je základní argument Transparency, kterým se budete u soudu bránit?

Celou dobu říkáme, že výrok Andreje Babiše není pravdivý a poškozuje dobré jméno Transparency. Nepravdivost výroku je jasná, pro to není potřeba důkazů. Poškozování vyplývá z toho, že korupce je v běžném chápání přímo spojena s trestnou činností. Není možné někoho obviňovat z trestné činnosti a tvářit se, že to je jen společenská kritika.

Ve vyjádření pro soud premiér uvedl, že si nemyslí, že Transparency International bere úplatky. Svými výroky chce prý poukázat na vaše financování, kdy část peněz na základě grantů či zakázek inkasujete od Evropské komise nebo českých ministerstev. Kvůli tomu tak prý nejste nezávislí. Co říkáte na tento jeho argument?

Je to výmluva, aby si vytvořil nějaké alibi, že to tak vlastně vůbec nemyslel. Svými výroky nás chtěl poškodit za to, že děláme konkrétní právní kroky proti jeho flagrantnímu porušování zákonů a oligarchickému ovládání státu. Touto logikou by mohl tvrdit, že pokud o někom řekne, že je alkoholik, tak jen ukazuje na společenská rizika požívání omamných látek.

K vaší otázce: Transparency má mnoho zdrojů financování, záměrně rozdrobených na menší části, bez jednoho dominantního dárce. Jsou to jednotlivci, výrazně jich přibývá a díky za to, i firmy, nadace, státní instituce a vyděláváme také vlastní činností.

Transparency International vs. Andrej Babiš Transparency International (TI) je mezinárodní nevládní organizace, která upozorňuje na selhání veřejné správy, ukazuje na systémová rizika spjatá s péčí o veřejné rozpočty a mapuje možné případy korupce. V České republice působí od roku 1998. Organizace své financování zveřejňuje ve výročních zprávách, její hospodaření vedle nezávislých auditorů kontroluje i její mateřská centrála v Berlíně. V případě Andreje Babiše poslala TI vedle podání Evropské komisi i podnět místně příslušnému Městskému úřadu v Černošicích, že premiér dál ovládá i svá média, primárně Mladou frontu DNES a Lidové noviny. Úřad Babišovi vyměřil pokutu ve výši 200 tisíc, ale Krajský úřad Středočeského kraje napodruhé řízení zastavil s tím, že se nic nestalo.

Nezávislí jsme právě v tom, že kdyby kvůli kritice či řešení nějaké kauzy vypadl některý zdroj příjmů, organizace bude fungovat dál. Takže si můžeme dovolit jít nestranně i do kontroverzních věcí. Když se podíváte na rozsah a výsledky naší práce, míří na široké spektrum případů a témat, včetně kauz ministerstev, od kterých třeba máme dotaci.

Takto byste tedy vysvětlil veřejnosti, že Transparency lze považovat za nestrannou autoritu, když získává peníze od institucí, vůči kterým by měla být kritická, třeba právě od českých ministerstev?

Máme široký seznam nejrůznějších sponzorů, za dobu fungování organizace jsme kritizovali spoustu kauz bez ohledu na dárce. To, že získáváme část peněz od veřejných subjektů, probíhá ve vysoce konkurenčních výběrových řízeních na služby, které stát nechce nebo nemůže poskytovat. Vše máme do poslední koruny auditované, dohledatelné ve výročních zprávách, na webu, pravidelně nás kontrolují státní orgány. Nemůžeme si dovolit chyby.

Premiér nás mediálně šikanuje

Premiér také uvedl, že ostrý jazyk vůči vám a vaší organizaci je namístě. Protože třeba vy osobně jste ho několikrát vyzval k rezignaci, opakovaně ho kritizujete. Podle premiéra se Transparency stala standardní součástí veřejné politické debaty, proto si také zaslouží kritický přístup. Rozumíte tomuto jeho argumentu, případně jak byste se proti němu ohradil?

Pokud premiér není schopen dodržovat zákon, nemá ve své pozici co dělat. V čele exekutivy do velké míry určuje i politickou kulturu, ta poslední dobou upadá dramaticky. Ryba smrdí od hlavy.

My řešíme politickou korupci či financování kampaní, to je bytostné politikum, ale také špatné hospodaření nebo rozkrádání veřejných prostředků státu i samospráv, fungování policie a justice nebo řízení státních firem. Nestraníme žádné politické straně. Jde nám o jádro věci a lepší, efektivnější fungování státu.

Říkám správně, že to je poprvé, co Transparency brání své dobré jméno u soudu proti politikovi?

Není to poprvé, naše zrušení chtěl u soudu třeba Tomio Okamura. Prohrál. Podával na nás několik trestních oznámení, všechna byla odložena jako nesmyslná. Tradičně se však spíše bráníme soudním útokům na nás - jako třeba v případě Iva Rittiga. Zatím se stoprocentní úspěšností.

Jako premiér vás ale dosud takto ostře nikdo nekritizoval. Jak si vysvětlujete, že dosud s žádným politikem Transparency tak vyhrocené vztahy neměla?

Není naší rolí mít s vládnoucími politiky hezké vztahy. Role Transparency je hlídat vládnoucí garnitury, současné i budoucí. Upozorňujeme na porušování zákona a řešíme kauzy politiků za dvacet let našeho fungování, aktuální premiér nás za to mediálně šikanuje. Napomáhá tomu vypjatá atmosféra ve společnosti, kdy je možné většinu kauz překřičet.

Podobně jsme byli v minulosti v ostrém konfliktu za předchozích vlád s dalšími politiky, jako byli (Jiří) Paroubek, (Mirek) Topolánek, (Stanislav) Gross, (Michal) Hašek, (Miroslav) Kalousek a mnoho dalších. Jen už dnes ty konflikty zavál čas, lidi na ty doby zapomínají a žijí přítomností.

Půjdete se jako ředitel Transparency podívat na některé ze soudních jednání?

Není to můj osobní spor s Babišem, jde o dobré jméno Transparency International. Jsme zastupováni advokátem, ten bude u soudu vystupovat a hájit naše zájmy.