Onderka: Strašně se mi nelíbí, že komunisté kádrují naše kandidáty. Závisí na nich ale vznik vlády

před 1 hodinou

Místopředseda ČSSD Roman Onderka tvrdí, že předseda strany Jan Hamáček nemá jinou možnost, než trvat na nominaci Miroslava Pocheho za ministra zahraničí. "Pokud by mělo dojít ze strany ČSSD k jakékoliv změně kandidáta do vlády, tak by musel předseda svolat mimořádné předsednictvo," avizuje Onderka v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Osobně preferuje schůzku mezi Hamáčkem, prezidentem a premiérem, na které by "problém Poche" po vzájemné dohodě vyřešili.

Aktuálně.cz: Neudělal předseda ČSSD Jan Hamáček chybu, když nominoval na ministra zahraničí Miroslava Pocheho, k němuž měl prezident Miloš Zeman dlouhodobé výhrady? Roman Onderka: Jakékoliv spekulace o tom, jestli měl pan předseda Hamáček nominovat takového či makového kandidáta do vlády, jsou dnes mimo, protože jeho návrhy schválilo předsednictvo strany. Jde tedy o oficiální kandidáty naší strany. Jenže nezpůsobili jste si tím problémy, které dál protahují vládní krizi? Ať si o prezidentovu chování myslíme cokoliv, bylo dlouhou dobu zřejmé, že pana Pocheho jmenovat nechce. Tato informace nám byla známá, protože pan prezident své výhrady skutečně říkal opakovaně, navíc je avizoval i jeho mluvčí. Je ale zbytečné teď rozebírat, jestli jsme mohli něco udělat jinak. Po bitvě je každý generál. Teď je tady problém a ten je třeba vyřešit. Jak? Víc budeme vědět po pátečním setkání pana prezidenta a pana Pocheho. Podle mě by celou situaci mělo vyřešit setkání tří osobností, a to předsedy ČSSD, jehož strana pana Pocheho nominovala, pana Babiše jako předsedy vlády, protože zahraniční politika je v gesci vlády, a pana prezidenta, který bezesporu zahraniční politiku ovlivňuje. Oni by si měli sednout a vyříkat si případné výhrady. Poche Nepoche? Babiš už asi chápe, že Zeman není jeho spojenec, ale nepřítel číst článek Má podle vás prezident právo odmítnout nějakého člena vlády jmenovat? Teď se mě ptáte, jako bych byl ústavní právník. Podle vyjádření ústavních právníků, které jsem zaznamenal, není takové chování pana prezidenta protiústavní, ale neměl by se takto chovat. Jaký je váš názor jako místopředsedy ČSSD - má prezident právo takto vystupovat se svými výhradami? Myslím si, že pan prezident na to právo má. Pokud vím, výhrady k některým členům vlády měli v minulosti i předcházející prezidenti Václav Havel a Václav Klaus. Ale nakonec vždy navržené kandidáty jmenovali. Jste pro to, aby premiér Babiš trval na nominaci vašeho kandidáta a nakonec třeba podal i žalobu proti chování prezidenta? Pan prezident má právo na svůj názor. Stejně jako má premiér právo dát kompetenční žalobu, pokud by prezident nechtěl pana Pocheho jmenovat. Osobně ale nejsem příznivcem takové žaloby. jak už jsem řekl, musí dojít ke schůzce a dohodě, jak tuto situaci vyřešit. A má podle vás právo mluvit do složení vlády KSČM, která rovněž nechce pana Pocheho ve vládě? Mně se strašně nelíbí, že by měla komunistická strana kádrovat kandidáty hnutí ANO a ČSSD do vlády. Na druhou stranu si je potřeba uvědomit, že na hlasech KSČM bude záležet, jestli vůbec vznikne vláda ANO a ČSSD. Věřím, že problém Poche vyřešíme, tvrdí Babiš po schůzce se Zemanem. Spor o nový kabinet ale trvá číst článek Jste pro to, aby vaše strana do poslední možné chvíle trvala na panu Pochem? Pan předseda Hamáček nemůže podle mého názoru udělat nic jiného, než trvat na panu Pochem. Pokud by mělo dojít k jakékoliv změně, musel by Jan Hamáček svolat mimořádné předsednictvo, a to by se muselo situací zabývat. Nebudou mu někteří členové z širšího vedení strany vyčítat celou "kauzu Poche"? Nemůžou nynější spory s prezidentem a premiérem oslabit jeho pozici v čele strany? Myslím si, že pan předseda Hamáček jednal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v intencích stanov ČSSD. Všechny kroky, které učinil, byly schválené orgány strany, vstup do vlády dokonce členy sociální demokracie, což se od roku 1989 neudálo v žádném politické straně v této zemi. Chová se předvídatelně, říká své názory, obhajuje je a nechává si je schvalovat orgány ČSSD. Video: Andrej Babiš k jednání s prezidentem Milošem Zemanem o vládě Sledujte brífink premiéra Andreje Babiše po jednání s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech. | Video: DVTV