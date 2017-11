Okamura se chlubí dopisem od Duky. Nechápeme, co spojuje katolíky a SPD, diví se lidovci

před 1 hodinou

Politikům KDU-ČSL se nelíbí, jakým způsobem kardinál Dominik Duka poblahopřál šéfovi SPD Tomiu Okamurovi ke zvolení jeho strany do sněmovny. Lidovcům nevadí samotný dopis, ale kardinálova věta, že jej s Okamurou spojuje péče o bezpečnost i řada jiných témat.

Praha - Gratulace kardinála Dominika Duky předsedům stran, které byly zvoleny do Poslanecké sněmovny, nejsou ničím výjimečným. Co ale na letošním blahopřání mnohé překvapilo, byla věta, kterou Duka přidal do psaní šéfovi SPD Tomiu Okamurovi.

"Jsem přesvědčený, že nás spojuje péče o bezpečí lidí v naší zemi i řada jiných témat," napsal kardinál. A Okamura se dopisem pochlubil na sociálních sítích, kde se dočkal od svých příznivců několika tisíc lajků i komentářů, které přístup kardinála k SPD kvitují.

"Děkujeme za vaše otevřené postoje," napsal zpětně Okamura Dukovi. "V nás máte ve výše uvedených tématech svůj další, stále silnější hlas a pevnou oporu," ujistil kardinála.

Naopak negativně kardinálova slova překvapila lidovce, kteří mají jako křesťanská strana k Dukovi blízko. "Popravdě nechápu, co jsou ta další témata, která spojují SPD a katolíky, o nichž pan kardinál Duka píše," postěžoval si první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který Okamurovu politiku ostře kritizuje.

"U SPD a Tomia Okamury vidím především lhaní, překrucování pravdy, vytváření atmosféry strachu a nenávisti vůči lidem," sdělil Aktuálně.cz Jurečka.

Podobně kriticky se vyjádřil i další místopředseda lidovců Ondřej Benešík, kterému se nelíbí Dukova zmínka o tom, že jej s Okamurou spojuje péče o bezpečí lidí. "Nepochopil jsem, jak se pan Okamura fakticky zasloužil o bezpečí naší země," tvrdí. Mimochodem mnozí komentátoři i bezpečnostní experti tvrdí, že Okamura přináší do Česka spíše "nebezpečí". Ať už tím, že svými názory vyvolává napětí ve společnosti, nebo voláním po zákazu islámu vystavuje zemi zbytečnému riziku ze strany islámských radikálů.

Benešík zároveň podle svých slov respektuje názor kardinála, že jej s panem Okamurou pojí řada témat. "Doufám, že je nepojí názor, že začátek boje proti údajné islamizaci České republiky bude podvázáním činnosti křesťanských a židovských organizací, které Okamura prosazuje," uvedl Benešík.

Zároveň připomíná, že Okamura patří k politikům, kteří volají po zdanění církevních náhrad, což je něco, co se nelíbí ani Dukovi. "Jako člověk, který si přeje nápravu křivd z minulosti, doufám, že pan kardinál Duka najde s panem Okamurou společnou řeč i v otázce zdanění náhrad za újmy a křivdy, které totalitní režim způsobil křesťanským církvím a židovské obci po roce 1948," uvedl Benešík v narážce na to, že by tedy Duka mohl v této věci přimět Okamuru ke změně názoru.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek nechtěl Dukovo psaní komentovat. Uvedl jen, že on kardinálovo blahopřání ke zvolení do sněmovny nebude na rozdíl od Okamury zveřejňovat. Podobně zareagovali komunisté, kteří potvrdili, že jim také Duka napsal, ale protože šlo o osobní psaní předsedovi Vojtěchu Filipovi, nechtějí jeho znění publikovat.

Také piráti Dukův dopis jejich předsedovi Ivanu Bartošovi označili za osobní korespondencí, ale poskytli přepis dopisu. Kardinál Bartošovi napsal: "Výsledek voleb svědčí o tom, že voliči hledají nová řešení a vkládají velkou důvěru do netradičních stran. Rád bych vyjádřil své přesvědčení, že i vzhledem ke studiu teologie, které jste absolvoval, můžeme najít společná témata, která prospějí spravedlnosti, bezpečí a stabilitě v této zemi."