Okamura: Pelikán je neschopný, chce škodit ANO. Kvůli výroku o fašistické SPD podám trestní oznámení

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Šéf Svobody a přímé demokracie Tomio Okamura podává trestní oznámení na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. "Po komunikaci s právníky podáme na pana ministra trestní oznámení, neboť je nutné hájit půl milionu voličů SPD a tisíce našich členů před sprostotou podobných výroků," napsal Okamura.

Praha - Předseda Svobody a přímé demokracie Tomio Okamura podává trestní oznámení na ministra spravedlnosti za ANO Roberta Pelikánana. Okamurovi vadí ministrovo prohlášení pro on-line deník Aktuálně.cz, že SPD je fašistická strana.

"Po komunikaci s právníky podáme na pana ministra trestní oznámení, neboť je nutné hájit půl milionu voličů SPD a tisíce našich členů před sprostotou podobných výroků," napsal redakci Okamura, podle nějž je ministr spravedlnosti v demisi "neschopný" a svůj resort "nezvládá".

"Smyslem podobných prohlášení pana ministra Pelikána je především poškodit hnutí ANO a zabránit smysluplnému a konstruktivnímu jednání o sestavení nové vlády," napsal Okamura.

"Nestojí mi to za komentář," reagoval na Okamurovo oznámení Pelikán.

Ministr spravedlnosti předtím v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že v případě, kdy jeho stranický šéf a premiér v demisi Andrej Babiš dohodne novou vládu, která se bude opírat o hlasy Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury, skončí.

"SPD by za svou podporu nové vlády mohla chtít cokoliv i v průběhu volebního období. A já se nechci dostat do pozice, kdy budu muset nějakým způsobem korigovat své názory nebo postupy podle toho, co chce nebo nechce fašistická strana," dodal ostře ministr.

Kromě toho ve středu pražská policie oznámila, že obvinila dosavadního tajemníka Okamurova hnutí Jaroslava Staníka ze zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy na půdě Poslanecké sněmovny.