Jako když Laurel a Hardy stěhují obelisk. Příběh zlámaného pomníku pro Masaryka

Novinář a badatel Jaroslav Mareš už mnoho let hledá zapomenuté a utajené příběhy, které měly zůstat už navždy uzavřené v archivech. Některé z nich se do střežených archivů dostaly kvůli tomu, že by kvůli jejich zveřejnění měl někdo pořádnou ostudu. Tato epizoda podcastu Odtajněno má název Laurel a Hardy stěhují obelisk.

Žulový obelisk na třetím nádvoří pražského hradu míjejí turisté většinou bez povšimnutí. Málokdo ví, že jeho postavení zde trvalo téměř deset let a podařilo se až na třetí pokus. Ten první navíc provázela historka jak vystřižená z filmové grotesky.

Laurel a Hardy stěhují piano. Slavná groteska byla natočena ve Spojených státech v roce 1932. Hlavní hrdinové dostali za úkol vynést těžký hudební nástroj do příšerně dlouhých schodů. No a protože to jsou Laurel a Hardy, v průběhu operace se piano vytažené s největší námahou hned několikrát vydá na cestu dolů.

Kde se mohli slavní komici inspirovat? V Československu o několik let dříve. Už v roce 1921 rozhodl prezident Masaryk o tom, že se na Pražském hradě postaví pomník obětem světové války. A vybral to nejnáročnější řešení - monolitický kámen o délce víc než 30 metrů. Jenže nikdo se do soutěže o dodání kamene nepřihlásil. Nakonec mrákotínské lomy nabídly monolit dvacetimetrový. A tak byl v roce 1923 vylomen.

Jenže dostat obrovský kámen z Mrákotína na nádraží v Telči byl technický oříšek. Jak potvrzují záznamy z archivu kanceláře prezidenta republiky, řešení se našlo, a to poměrně komplikované. To, co následovalo, skutečně připomíná grotesku.

Podcast Aktuálně.cz Odtajněno přibližuje okolnosti bizarních skandálů, afér a průšvihů, které se odehrály zejména v minulém století, ale zabrousí i do starší historie. Série novináře a badatele Jaroslava Mareše poutavě popisuje skandály tuzemských osobností, neznámá pozadí událostí či neuvěřitelné přešlapy tajných služeb. Autor rovněž provozuje web Badatelé.net.