Jedno odstřelené prase za milion. Nasazení sniperů je plýtvání, bouří se myslivci

Jedno prase za milion, takové jsou zatím výsledky nasazení policejních odstřelovačů na likvidaci divočáků v oblasti zasažené africkým morem prasat na Jablonecku. Náklady na střelený kus zcela jistě klesnou, snipeři mají za sebou teprve tři noční lovy z celkových osmnácti. Myslivci, kteří se musejí postarat o odstřelené kusy, ale přesto mluví o plýtvání penězi.

Policejní odstřelovači dokončili první z celkem šesti turnusů, kdy tráví v lese tři noci po sobě. "My jsme během toho prvního turnusu odlovili celkem 14 kusů spárkaté zvěře, což můžeme považovat za úspěch," informovala policejní mluvčí Hana Rubášová.

Lesy v okolí Jablonce jsou podle veterinářů nárazníkovým pásmem, kde je potřeba odlovit všechny kusy divočáků. Nákaza afrického moru prasat se šíří ve směru od polských hranic do českého vnitrozemí. Intenzivní odlov by ji měl zastavit.

"Zbavit se nákazy znamená, že populace divokých prasat se v tomto území musí zlikvidovat," konstatoval ministr zemědělství Marek Výborný. Podle něj jde o krizovou situaci, která vyžaduje krizové řešení. "Je to nebezpečí pro naše chovatele, pro jejich export, a tomu já chci v každém případě zabránit," dodal.

Stát podle ministra do akce na Jablonecku investoval čtrnáct milionů korun, které posloužily především na nákup střeliva a speciálního loveckého vybavení pro snipery. Kdyby odstřelovači dál pokračovali stejným tempem, byly by nakonec náklady na jedno střelené prase 166 tisíc korun. Výborný ale připomněl, že nakoupené prostředky policistům zůstanou, takže případné budoucí zásahy tohoto typu už budou výrazně levnější.

Myslivcům, kteří v dotčených honitbách hospodaří, se přesto zdá poměr "cena-výkon" v případě nasazení odstřelovačů hodně neefektivní. "Když jsme měli loni společný lov, tak jsme bez peněz navíc dokázali za jediný den střelit osm kusů," řekl David Mynář, člen mysliveckého sdružení Zelené údolí.

Myslivci navíc musejí po odstřelovačích uklízet. "Podle pravidel veterinárního zákona se o kus, který je odstřelen, musí postarat myslivecké sdružení," potvrdil ministr Výborný. Podle Mynáře nelze tento úkol odmítnout, myslivcům by hrozila až dvoumilionová pokuta.

"Takže to děláme, ale není to nic jednoduchého. Chodíme normálně do práce, a teď nám policie doporučila, ať si vezmeme neplacené volno, že to prý není žádný problém. Nejpozději od pěti od rána chodíme po lese po místech označených polohou GPS a stahujeme zastřelená prasata. Některá jsou přitom tak těžká, že s nimi ve dvou skoro nehnete," popsal Mynář.

Myslivcům se nelíbí ani to, že odstřelovači míří i na prasata, která by oni běžně nelovili - třeba na bachyni s břichem plným selat. Ministr Výborný ale připomněl, že aktuální lov nemá s myslivostí nic společného. "Myslivci tam lovili především selata, tím ale nákazu nevyřešíte, je nutné střílet i velká prasata," konstatoval.

Podle veterinární správy si myslivci jako kompenzaci mohou střelené kusy ponechat pro vlastní potřebu. Ve skutečnosti ale podle Davida Mynáře většina mrtvých divočáků končí v kafilérii. "Policisté nám slibovali, že prasata budou střelená do hlavy, jenže nakonec je většina zasažená na střed. To znamená, že mají roztrhané vnitřnosti, navíc v lese leží několik hodin, než si pro ně můžeme dojít. Takové maso je už nepoužitelné," vysvětlil myslivec.

Mohlo by vás zajímat: Vyznamenaný kněz: Tolerujeme lež a to je tragédie, lidé se prolhali na nejvyšší místa (4. 11. 2024)