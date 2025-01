"Mysleli si, že to mají předplacené." ODS po 30 letech ztratila Teplice

Odkaz Jaroslava Kubery je pět let po jeho smrti definitivně pryč, komentovali lidé v Teplicích středeční rozhodnutí tamního zastupitelstva. To odhlasovalo, že současná koalice ODS a ANO končí. Občanští demokraté tak po 30 letech mizí z vedení 50tisícového města a své jediné bašty v Ústeckém kraji. Nyní budeme konstruktivní opozice, hodnotí situaci pražská centrála strany.

"Vždycky jsme byli pravicové město, ODS tu vyhrávala skoro ze setrvačnosti," odpovídá starší žena, která u lázeňské kolonády venčí psa. "Když se podíváte pod Krušné hory, Teplice mezi ostatními městy vždycky vyčuhovaly. Vždyť i listopadová revoluce vlastně začala tady," přidává se k rozhovoru mladší muž, který si z blízkého supermarketu nese plnou tašku nákupu. Jméno říct nechce, ale označuje se za místního patriota.

Teplice jsou skutečně o dost jiné než ostatní města v severozápadních Čechách. Jejich bohatá historie se odráží i ve zdejších lázních a řadě památkově chráněných budov. Funguje tu konzervatoř i filharmonie. Tady se bezcitná povrchová těžba hnědého uhlí a související průmysl nepodepsaly zdaleka tak ničivě jako v blízké Bílině, Litvínově či Mostu.

I to je pravděpodobně jeden z důvodů, proč Teplice byly tak dlouho baštou Občanské demokratické strany. Tu tady ztělesňoval charismatický lídr Jaroslav Kubera. Především díky němu byla ODS ve vedení města nepřetržitě od komunálních voleb v listopadu 1994. Až doteď.

"Šestého ledna jsme obdrželi výpověď spolupráce," říká teplický primátor Jiří Štábl (ANO). Zastupitelstvo pak historický odchod z vedení Teplic stvrdilo ve středu odpoledne. S odvoláním zástupců ODS z čela města souhlasilo osmnáct z celkových osmadvaceti členů.

Jsem jiný člověk, než byl Jarda

"Určitě jsme tím nechtěli dělat revoluci, jen jsme chtěli zrušit dohodu, která nefungovala," prohlásil Hynek Hanza (ODS), končící primátorův náměstek. Jak sám připomněl, z vedení Teplic odchází čtrnáct let poté, co začal dělat náměstka Jaroslavu Kuberovi.

V ODS je však mnohem déle. Členem strany se stal v roce 1996, když mu bylo devatenáct let. "My jsme demokratickou stranou a já se snažím, aby to nebyl příběh jednoho muže, jako to třeba byla záležitost Jardy Kubery. Já jsem jiný člověk s jiným přístupem, upřednostňuju týmovou práci," vypráví Hanza reportérovi Aktuálně.cz.

Vysvětluje, že rozhodnutí odejít z koalice bylo podle něj jednomyslný krok všech jeho zastupitelů. "Dohody, které jsme učinili před dvěma roky, nejsou dodržovány. Nemůžeme dělat užitečného idiota," popisuje údajně zhoršující se spolupráci s teplickým ANO.

Kooperace trvala už od předminulých komunálních voleb v roce 2018. Tehdy novou koalici podle Hanzy domlouval ještě Kubera s Jaroslavem Bžochem, nynějším europoslancem hnutí ANO, dříve však také členem ODS.

"Čtyři roky jsme jako významně zkušenější politici učili našeho partnera (ANO, pozn. red.), jakým způsobem vést město. A dávali jsme mu dostatek prostoru i tolerance k jeho názorům, byť jsme nemuseli a mohli jsme ho přehlasovat," nastiňuje Hanza svůj pohled na koaliční spolupráci v minulém volebním období. To byl primátorem a Jiří Štábl jeho náměstkem.

ANO prý nemělo indicie, že se blíží konec

Po komunálních volbách v roce 2022 se situace obrátila a oba muži si své posty vyměnili. "Očekávali jsme, že totéž, co se dělo předchozí čtyři roky, se bude dít v koalici v opačném gardu. Bohužel se to dělo velice krátkou dobu. Zjistili jsme, že na úřadě se po třiceti letech začaly dít věci jako faleš, lež, zástupné argumenty a podobně," tvrdí Hanza.

Výsledky komunálních voleb v Teplicích (2022) ANO: 29,9 % (9 mandátů) ODS spolu s TOP 09: 27,7 % (8 mandátů) Volba pro Teplice: 19,7 % (5 mandátů) SPD: 14,3 % (4 mandáty) ZSP: 5,5 % (1 mandát) KSČM: 2,9 % (žádný mandát) Zdroj: Český statistický úřad

Devětatřicetiletý primátor Jiří Štábl z ANO však pnutí vnímá jinak. "Neměli jsme žádné indicie, že by k vypovězení koaliční smlouvy mělo dojít, a to ani po společném setkání před jednáním zastupitelstva 6. ledna, kde obě strany (ODS a TOP 09) oznámily odchod z koalice," tvrdí.

Na otázku, zda teplické ANO zvažovalo po rozpadu koalice odchod do opozice, reaguje Štábl poměrně jasně. "Okamžitě po vypovězení koaliční smlouvy jsme začali vyjednávat o nové koalici, aby Teplice měly co nejdříve nové vedení a mohli jsme naplno pracovat. Nemá cenu řešit 'co by, kdyby'," říká primátor.

Ve středu 29. ledna tak došlo k rychlému přepřáhnutí. Během jediného a nijak dlouhého zasedání zastupitelstva se nejdříve ODS klidila z vedení města a nahradilo ji hnutí Volba pro Teplice. V některých hlasováních navíc novou koalici podpořili i konšelé z SPD. Teplická vládnoucí síla má tak k dispozici pohodlných 18 hlasů z celkových osmadvaceti.

Video: Moment, kterým skončila třicetiletá éra, kdy ODS bez přestávky vedla Teplice (29. 1. 2025)

0:43 Aktuálně.cz zachytilo chvíli na zastupitelstvu Teplic, kdy fakticky skončila mnohaletá vláda ODS nad tímto městem. | Video: Ondřej Stratilík

Fiala nereaguje, ODS chce být konstruktivní

Definitivní konec třicet let trvající éry tak proběhl celkem bleskově. "Je mi smutno a je mi to líto," svěřuje se Hynek Hanza. "Pro mě je to věc osobní, věc rodáka, věc člověka, který s Teplicemi žil, žije a žít bude. Nedělá mi to radost, nicméně jsou určité hranici, za které já ani kolegové jít nechceme a ani nemůžeme," pokračuje.

Tím všeobecně přijímaným momentem, který teplickou ODS a ANO rozhádal, byla prý diskuse o výstavbě nového venkovního bazénu za stovky milionů ve čtvrti Nová Ves.

"Jsem přesvědčen, že rozhodnutí o nerealizaci této konkrétní investice s ohledem na její finanční náročnost, jak při stavbě, tak provozu, bylo správným krokem. Ty finance by chyběly jinde," stojí si za odmítnutím projektu primátor Štábl.

Aktuálně.cz oslovilo i premiéra a předsedu ODS Petra Fialu. Na otázku, jak dění v Teplicích vnímá, však neodpověděl. Po urgenci zareagoval pouze mluvčí strany Jakub Skyva. "Rozhodnutí o složení vedení měst a obcí je plně v rukou zastupitelstev a místních politických subjektů, což respektujeme. (…) Nyní bude ODS v Teplicích hrát roli konstruktivní opozice," napsal velmi obecně.



Někteří místní, které reportér Aktuálně.cz oslovil přímo ve městě, se nicméně shodují, že zdejší síla ODS stála především na Jaroslavu Kuberovi. A pět let po jeho smrti se ukazuje, že další podobnou osobnost tu strana nemá a Kuberův odkaz se prostě vyčerpal. "Mysleli si, že to mají předplacené," krčí rameny jeden z Tepličanů.

Jestli se ODS do čela města vrátí, nebo byla společná šestiletá éra s ANO na dlouho poslední, bude jasné příští rok na podzim. To proběhnou další komunální volby. Ukážou, jestli byl odchod do opozice správným krokem a občanští demokraté jej dokázali zúročit.