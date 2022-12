Odposlouchávání okolí prezidenta Zemana. BIS předložila důkazy, že nenasadila Agátu

Bezpečnostní informační služba nenasadila na odposlouchávání nejbližších kolegů prezidenta Miloše Zemana zařízení Agáta. Podle zjištění Aktuálně.cz ředitel služby Michal Koudelka předložil tento závěr sněmovní komisi, jež zasedala ve čtvrtek ráno. Koudelka tím reagoval na nařčení ze strany prezidenta Zemana pronesené minulý týden. Zeman už dříve tvrdil, že BIS jeho kolegy odposlouchávala.

Ten příběh začal na přelomu let 2017 a 2018. Na Pražský hrad tehdy přišel plukovník Martin S., který v Bezpečnostní informační službě odpovídal za zpravodajskou techniku. Prezidentovi Miloši Zemanovi řekl, že kontrarozvědka odposlouchává jeho tři blízké spolupracovníky. Hlavu státu upozornil, protože BIS měla podle něj postupovat nelegálně.

"Je tam dokonce fotografie odposlouchávacího zařízení, které se jmenuje Agáta. To, že prezident a jeho okolí byli nelegálně odposloucháváni, zatím nikdo nepopřel. Jinak by se musel ukázat příkaz vrchního soudu k odposlechům a to se nestalo, protože pokud vím, takový příkaz neexistuje," oživil tento příběh prezident Miloš Zeman minulý týden v Českém rozhlasu.

Zeman v rozhovoru odkázal na říjnové vydání časopisu Reportér, podle něhož kontrarozvědka nasadila na jeho lidi zmíněnou Agátu. Ve čtvrtek ráno na toto téma před sněmovní komisí pro kontrolu BIS vystoupil ředitel služby Michal Koudelka. Aktuálně.cz získalo informace ze zasedání komise. Vyplývá z nich, že šéf kontrarozvědky nasazení Agáty odmítl.

Příběh vzešel od bývalého důstojníka BIS

Údajným nelegálním odposloucháváním prezidentova okolí se zabývá inspekce BIS. Útvar objasňuje každý incident, do něhož se mohl nezákonně zapojit příslušník kontrarozvědky. Inspekce podléhá Koudelkovi. Její práci však dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze, jež garantuje nezávislost a zákonnost postupu útvaru.

Právě dílčím zjištěním inspekce argumentoval Koudelka před poslanci. Předložil její závěr, že BIS ke zmíněným odposlechům Agátu nepoužila. Důkazy inspekce podle ředitele rozbíjí věrohodnost celého nařčení, jež Koudelka považuje za hrubě nepravdivý příběh vycházející z osobních motivů bývalého zaměstnance služby.

Jde o zmíněného plukovníka Martina S. Z rozhovorů s některými členy komise vyplývá, že zpravodajský důstojník měl ambici povýšit do nejužšího vedení BIS. Chtěl se stát náměstkem, u Koudelky však narazil. Ředitel kontrarozvědky ho upozornil, že na takový kariérní vzestup má ještě čas.

Co je Agáta a jak funguje Agáta (oficiálním názvem IMSI CATCHER) je zařízení, jež umožňuje odposlouchávání telefonických hovorů a lokalizaci mobilních telefonů. Zařízení dokáže zachytit signál všech mobilních telefonů v širokém okolí, rozeznat čísla SIM, dekódovat šifrované obsahy hovorů nebo číst SMS. IMSI CATCHER funguje jako náhradní buňka operátora (BTS), na níž se v okolí jejího působení přeregistrují mobilní telefony. Po přeregistraci vzniká možnost sledovat aktivitu mobilních telefonů pomocí speciálního softwaru. Agáta se při použití obvykle naloží do nákladního vozu.

Dotyčný se s odmítnutím údajně nedokázal smířit. Výsledkem byl jeho výstup na Hradě, kde prezidentovi předložil příběh o nelegálních odposleších. Měl si od toho slibovat, že Zeman prosadí odvolání Koudelky u tehdejšího premiéra Andreje Babiše a nové vedení BIS ho vynese do náměstkovské pozice. Služba se však o této akci Martina S. dozvěděla a propustila ho.

BIS zákon neporušila, shodla se komise

"Před několika lety mě jeden vysoký důstojník BIS informoval o tom, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí, tedy i mě, protože odposlechy probíhají přes mobilní telefony. Já, jak víte, telefon mobilní ani jiný nemám. Takže když se s těmito spolupracovníky bavím, tak jsem odposloucháván i já," řekl Zeman Blesku loni v srpnu, kdy na údajně nelegální odposlechy upozornil poprvé.

Nasazení operativní techniky povoluje Bezpečnostní informační službě příslušný senát Vrchního soudu v Praze. Služba musí žádost odůvodnit, podepisuje ji přímo ředitel. Nicméně předseda senátu povolení odposlechů už podle zákona odůvodnit nemusí. Prezident tvrdí, že v tomto případě kontrarozvědka souhlas soudu neměla.

Jak už bylo zmíněno, podle Zemana verzi o nelegálním nasazení "štěnic" dosud nikdo nepopřel. Není to pravda. Prezident nemá správné informace nebo vědomě uvádí smyšlenky. Ředitel BIS jeho nařčení poprvé vysvětloval komisi už loni v srpnu. Čtyři dny poté, co Zeman vystoupil v Blesku. A poslanci po Koudelkově vysvětlení přijali jasný závěr.

"Komise konstatuje, že neexistují žádné indicie, že by BIS použila zpravodajskou techniku v rozporu se zákonem o Bezpečnostní informační službě," zní usnesení. Právě tento zákon říká, že kontrarozvědka musí mít pro nasazení odposlechů povolení předsedy senátu Vrchního soudu v Praze.

Telefony podřízených a pamflet na Koudelku

Zeman používá k vyřizování telefonátů přístroje svých podřízených, vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře, tajemníka kanceláře Jaroslava Hlinovského a šéfa protokolu Vladimíra Kruliše. Už to samo o sobě je z bezpečnostního hlediska problematické, protože takto vysoký ústavní činitel má mít svůj vlastní certifikovaný přístroj.

Zda BIS odposlouchávala zmíněné tři muže nebo nejbližšího Zemanova poradce Martina Nejedlého, nelze oficiálně zjistit. Server Neovlivní.cz loni v srpnu uvedl, že BIS Nejedlého sledovala kvůli jeho napojení na Rusko. Sledování nařizuje ředitel BIS. Přímo o odposleších se však server nezmínil.

"Výroky prezidenta nekomentujeme. Obecně platí, že BIS vždy postupuje podle zákona. Při pochybnostech je možné se obrátit na sněmovní komisi pro kontrolu BIS," sdělil Aktuálně.cz ke kauze mluvčí Bezpečnostní informační služby Ladislav Šticha.

Miloš Zeman se k BIS chová nepřátelsky od jara 2018. Tehdy v reakci na novičokový útok ruskou tajnou službou GRU na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii v souladu s ruskou propagandou uvedl, že látka se vyráběla i v Česku. BIS to však veřejně odmítla. Od té doby Zeman celkem sedmkrát nepřistoupil na návrh povýšit Koudelku na generála.

Zeman přijal loni v létě na Hradě bývalého šéfa analytiků BIS Jiřího Roma, který se stal zástupcem ředitele bezpečnostního odboru prezidentské kanceláře. Rom vypracoval zprávu o údajných selháních, jichž se měl Koudelka při vedení služby dopustit. Komise pro kontrolu BIS však zprávu odmítla. Rom Hrad tento měsíc opustil. Zeman také veřejně řekl, že Koudelka by neměl být šéfem služby.