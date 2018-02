Odpor vůči Babišovi jako premiérovi je v ČSSD dost velký, je před námi spousta práce, říká Zimola

před 5 hodinami

Nová dvojice v čele sociální demokracie má za sebou první povolební jednání. Předseda Jan Hamáček a jeho první místopředseda Jiří Zimola se objednali u prezidenta Miloše Zemana a zároveň se radili o postupu při vyjednávání s Andrejem Babišem o možné vládní koalici ANO a ČSSD.

Právě jdete z prvního pracovního jednání s předsedou Janem Hamáčkem. Na čem jste se domluvili?

Teď se rozcházíme s tím, že je před námi každopádně spousta práce. Domluvili jsme si úkoly pro nejbližší hodiny i scénář minimálně tohoto týdne.

Můžete některé tyto úkoly jmenovat?

Souvisí pochopitelně s tím, že jsme se zavázali sjezdu, že budeme vyjednávat o případné koalici. K tomu potřebujeme konzultace s našimi odborníky v ČSSD například ohledně financí, sociálních věcí nebo zdravotnictví. Chceme jim také říci, aby byli připraveni na to, že budou součástí nějakých širších vyjednávacích týmů.

Domluvili jste si už schůzku s předsedou hnutí ANO a premiérem v demisi Andrejem Babišem?

My se chceme nejdříve setkat s panem prezidentem. Termín od pana prezidenta ještě nemáme, ale myslíme si, že by to mohlo být do středy. Následně bychom se chtěli sejít do konce týdne s panem Babišem.

O schůzku s prezidentem jste požádal vy s panem Hamáčkem?

Ano, my jsme ho požádali prostřednictvím jeho kancléře o schůzku.

Proč?

Protože mu chceme poděkovat, že nás navštívil na sjezdu v Hradci Králové, a také s ním chceme konzultovat další politický vývoj.

Co mu řeknete na jeho návrh ze sjezdu, aby ČSSD tolerovala menšinovou vládu ANO za to, že by ČSSD obsadila některá místa náměstků?

Tato varianta mi nepřipadá příliš poctivá, nicméně i toto bude jedno z témat, která budeme chtít s panem prezidentem otevřít a zeptat se ho, jak to myslel.

Sjezd ČSSD sice přijal usnesení, že ČSSD považuje účast trestně stíhané osoby ve vládě za zásadní problém, to ale účast Andreje Babiše zcela nevylučuje.

Těžko predikovat, jak se k tomuto postaví hnutí ANO. Věřím, že i pan premiér Babiš si poslechl závěry našeho sjezdu a ví, že já ani Jan Hamáček nejsme v jednoduché situaci, a pokud máme zájem dospět k nějakému jednání, tak obě strany musí někde ustupovat.

A co když Andrej Babiš neustoupí a bude trvat na tom, že chce být premiérem případné vlády s ČSSD?

To je co když a na to já nehraju. Bude to předmětem jednání.

Je možné, že byste se smířili s premiérem Babišem, pokud by udělal dostatečné programové ústupky ČSSD a nabídl vám i adekvátní účast ministrů?

Poctivá varianta k voličům je buď odejít do opozice, nebo přímá účast v koaliční vládě.

Za jakých okolností by ČSSD ustoupila od svého požadavku, aby premiérem vlády nebyl trestně stíhaný Andrej Babiš?

ČSSD si zvolila na sjezdu do vedení tým lidí, kteří se proti Andreji Babišovi, například na rozdíl od Milana Chovance, ostře nevymezují. Nicméně ani limity nového týmu nejsou nekonečné. A bude-li chtít Andrej Babiš s námi hledat skutečně shodu, tak si musí uvědomit, že obě strany musí z něčeho ustoupit. Proto předpokládám, že nebude klást v rámci vyjednávání ultimativní požadavky, které by po nás chtěl splnit. Protože v opačném případě ČSSD řekne, že nemá o čem jednat, a ať si domlouvá koalici, s kým chce.

Není Andrej Babiš oproti vám ve výhodě? Nepotřebuje ho ČSSD víc než on ČSSD?

Opravdu? Nemyslím si, že ho potřebujeme víc. Pan Babiš operuje s variantou podpory své menšinové vlády tolerované komunisty a SPD. Nejsem si úplně jistý, jestli pan Babiš hodlá riskovat svou osobní pověst i pověst České republiky spojením se stranou Tomia Okamury.

Z debaty na sjezdu i z názoru sociálních demokratů v regionech je cítit možná až překvapivě velký odpor k tomu, aby byl předsedou vlády Andrej Babiš. Souhlasíte?

Ano, i já jsem tento názor na sjezdu cítil. Koneckonců v konečné fázi diskuse, kdy vystupoval předseda Senátu Milan Štěch a senátor Jiří Dienstbier, bylo z reakcí delegátů cítit, že odpor proti Andreji Babišovi jako premiérovi je dost velký.

Co z toho pro Andreje Babiše vyplývá?

Snad si to uvědomuje, a bude-li mít skutečně zájem se domluvit, tak se bude snažit dospět k k nějakému řešení. Neříkám k jakému, ale rozhodně by mělo jít o kompromis obou dvou stran.

Nechybělo mnoho a sjezd by hlasoval o usnesení, které by vás jako vedení zavazovalo k tomu, že ČSSD nesmí vůbec vstoupit do vlády s trestně stíhaným politikem. Proč nakonec sjezd nepřijal tvrdší verzi?

Myslím si, že tento postup sjezdu byl správný. Protože sjezd si dosadil do čela lidi, kteří se nebránili spolupráci s Andrejem Babišem, ovšem s tím, že ČSSD dosáhne svých programových cílů. Jestliže si tedy sjezd zvolil do čela takové osoby a vzápětí by jim svým usnesením "hodil klacky pod nohy", tak by to nebylo dobré. Takto nám dal sjezd najevo, ať se předvedeme, ať vyjednáme, co můžeme, a potom je s tím seznámíme. Za podmínky, která je pro mě velmi důležitá, že výsledek jednání bude podrobený hlasování celé členské základny.

Jste schopni vytvořit s Janem Hamáčkem dvojici, která bude vystupovat při jednání s Andrejem Babišem jednotně a přinese ČSSD skutečně prospěch?

Respektuji výsledek voleb na sjezdu a rozhodně si nepřipadám jako někdo, kdo by prohrál. Koneckonců velký počet hlasů, které jsem dostal ve volbách předsedy a prvního místopředsedy, mi snad dává silný mandát. V žádném případě nechci tuto důvěru delegátů zklamat a nechci ani narušovat naši týmovou spolupráci.

Skutečně věříte, že ČSSD s Janem Hamáčkem v čele půjde nahoru?

Honza Hamáček je podle mého názoru dobrý předseda. Teď je tandem Hamáček-Zimola, za chvíli budeme mít dalších pět místopředsedů a já všechny prosím, ať dají tomuto týmu šanci se předvést. Myslím, že když jako tým budeme šlapat, tak máme šanci se jako sociální demokraté zvednout.

