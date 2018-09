Odmítá manželství gayů, v Senátu chce pomáhat mladým rodinám. Ptejte se Jiřího Čunka

? bluemoon - Dnes 9:35 Dobrý den,

a) za totality byla církev utlačovaná, nemohli jste být těmi, kdo svobodně vyjadřují svůj názor a často jste se pod tlakem perzekuce nepřiznávali ke svému náboženství. Teď když jste u moci vy, děláte to samé zase jiným lidem. V ČR je cca tisíc dětí, kteří už v LGBT rodinách žijí a ano homosexuální páry si děti opatřují a existují a vy je přesto nechcete legalizovat, omezujete tím jejich svobody a práva, rodičovské a výchovné kompetence. Berete těmto rodinám možnost na to vychovávat děti. Kdy konečně církev dostane rozum? Pochod smrti? Chcete za ty, co přispívají ke smrti společnosti označit i ty páry, které děti mít nemohou? Jak jsem psala LGBT rodiče mají děti běžně, protože rodičovské pudy mívají i homosexuálové. Přiznáte, že LGBT rodiče existují nebo je budete dál popírat a snažit se je legislativně omezovat tak jako to za totality dělali vám?

b) Proč odmítáte pozitivní diskriminaci? Je rok 2018, nezaměstnanost je nejnižší možná a většina romů už také pracuje. Z větší míry až na pár výjimek se daří omezovat jejich vytlačováni mimo společnost, což je fakt. Pozitivní diskriminaci zlomila velká poptávka po pracovních místech. Nemyslíte, že právě zrovna pozitivní diskriminace může překonat to stigma, že rom nepracuje než je podle vás vyčleňovat mimo města? A také nemyslíte, že odmítání pozitivní diskriminace a oddalování možnosti začlenění romů do společnosti od převratu vedlo spíše k růstu jiných patologických jevů jako je např. byznis s chudobou? Proč jako politik odmítající zneužívání dávek, v tom se shodneme, se spíše nepostavíte proti těm, u kterých skutečně ty dávky nakonec končily, tj. lichvářům se sociálním bydlením a ubytovnám, poskytovatelům rychlých půjček, exekutorům apod.? V tomhle vás nikde není slyšet a myslím si, že stát hodně selhal a podpořily to právě odmítavé nálady jako šíříte vy. Co tedy chcete udělat s těmi lichváři s chudobou?

Jiří Čunek: Dobrý den všem. Omlouvám se,ale bohužel právě jedu neplánovaně do Prahy a píší odpovědí z auta.

K Vašemu dotazu. Moji rodiče ani já jsme nikdy náboženství neskrývali. LGBTQ vztahy respektují,ale odmítám je stavit na úroveň rodiny. Náš stát,náš národ,naše civilizovaná Evropa....může přežít jen z rodin,které budou mít děti. A to vychované v příkladu otce a matky.

2. Pozitivní diskriminaci odmítám, protože to není cesta změny chování nepřizpůsobivých. Podívejte se na Vsetín. Cestou je stanovení pravidel, vyžadování jejich dodržování a pomoc při vzdělávání dětí.