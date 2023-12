Od ledna začne platit konsolidační balíček. Podívejte se, kdo zaplatí víc na daních

V pondělí nabývá účinnost většina opatření vládního konsolidačního balíčku, který by měl podle ministerstva financí zlepšit v roce 2024 saldo státního rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Balíček omezuje některé slevy na dani z příjmu fyzických osob, zvyšuje daně z příjmu právnických osob nebo odvody živnostníků. Vzroste i spotřební daň z tabáku a alkoholu. Podívejte se, co vše se v novém roce změní.

Kabinet balíček přijal s cílem snížit strukturální deficit státního rozpočtu, tedy hospodaření očištěné o vliv ekonomického cyklu. V roce 2024 by vládní opatření měla zvýšit rozpočtové příjmy o 35,2 miliardy korun, současně by škrty dotací a provozní úspory měly zajistit pokles výdajů o 62,5 miliardy korun. Část opatření z balíčku se projeví v roce 2025, kdy by příjmy rozpočtu měly vzrůst o dalších 37,1 miliardy korun a výdaje klesnout o dalších 15,9 miliardy korun. Většina změn nabývá účinnosti 1. ledna.

Firmy: Vyšší daň z příjmu i omezení zvýhodnění stravenek

Firmám se zvýší daň z příjmu z 19 na 21 procent. Současně se omezují možnosti odpisů firemních vozů v hodnotě nad dva miliony korun. Snižuje se také daňové zvýhodnění nepeněžních benefitů pro zaměstnance, omezuje se zvýhodnění stravenek. Firmám, které mají většinu transakcí v cizí měně, balíček umožňuje vést účetnictví v této měně a zároveň v ní platit daň.

Zaměstnanci: Konec slevy na nepracující manželku a daně na studenta

Zaměstnanců se dotkne znovuzavedení nemocenského pojistného ve výši 0,6 procenta hrubé mzdy. Zruší se sleva na dani za školkovné i sleva na dani na studenta. Balíček rovněž omezuje možnost uplatnění daňového zvýhodnění za nepracujícího manžela a manželku, nově bude možné pouze v případě, že se stará doma o dítě do tří let. Vysokopříjmových zaměstnanců se dotkne snížení ročního příjmového prahu, od kterého se uplatňuje daňová sazba 23 procent, z 48násobku na 36násobek měsíční průměrné mzdy.

Vyšší odvody pro živnostníky a nová pravidla pro dohodáře

Balíček zvyšuje odvody živnostníkům, minimální vyměřovací základ sociálního pojistného se bude zvyšovat i v dalších letech. Stanoví se také horní hranice pro osvobození od odvodů u práce na dohodu. Nově bude od odvodů osvobozena pouze v případě, že výdělek u jednoho zaměstnavatele nepřekročí 25 procent průměrné mzdy a výdělek u všech zaměstnavatelů dohromady nepřekročí 40 procent průměrné mzdy.

Změny v sazbách DPH

Od pondělí se mění sazby DPH, když se dosavadní snížené sazby deset a 15 procent sloučí do jedné 12procentní. Základní sazba zůstává na 21 procentech. Zároveň se některé položky mezi sazbami přesouvají. Ze snížené sazby tak například vypadnou kadeřnické služby, opravy oděvů, obuvi a kol, úklidové práce, řezané květiny či točené pivo.

Růst daně z nemovitostí o 80 procent

Sazba daně z nemovitosti se zvýší o 80 procent. Zároveň se pro výpočet daně zavádí inflační koeficient, který v příštích letech zohlední vývoj cenové hladiny. Balíček také mění zdanění některých druhů pozemků, například majitelé některých garáží kvůli tomu budou muset v lednu podat daňové přiznání. Zákon také dává obcím možnost daň z nemovitosti na svém území snížit, když mohou nově uplatnit i místní koeficient v rozmezí 0,5 až jedna.

Alkohol, tabák a hazard

Součástí balíčku je i vyšší zdanění neřestí. Nižší sazba u hazardních her, například živých her, sázek či turnajů malého rozsahu, se zvýší z 23 na 30 procent. Spotřební daň z cigaret a doutníků se zvýší o deset procent, daň ze zahřívaného tabáku o 15 procent, nově budou zdaněny elektronické cigarety. Daň z lihu vzroste o deset procent. U daní z tabákových výrobků a alkoholu balíček počítá s dalším růstem v nadcházejících letech.

Snížení podpory stavebního spoření

Balíček také snižuje státní podporu pro stavební spoření na polovinu ze současných 2000 korun ročně, změna se dotkne i už platných smluv. Rozšíří se možnost daňového odpočtu u spoření na stáří, nově bude možné uplatit i takzvaný dlouhodobý investiční produkt nebo pojištění dlouhodobé péče.

Další změny balíček přinese během roku. Od začátku března zdraží dálniční známka o 800 korun na 2300 korun. Od července se změní státní podpora pro penzijní spoření, když pro získání příspěvku bude nutné spořit nejméně 500 korun měsíčně místo současných 300 korun. Maximální výše státního příspěvku vzroste z 230 na 340 korun.