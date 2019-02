Od dálnic zmizely takřka všechny nelegální billboardy, tvrdí ministerstvo dopravy

V okolí tuzemských dálnic zůstávají po téměř roce a půl platnosti zákazu billboardů v ochranném pásmu desítky nelegálních poutačů. Ministerstvo oficiálně eviduje celkem 912 odstraněných zařízení, podle úřadu je však odmontovaných poutačů více. Stovky nelegálních billboardů jsou stále u silnic první třídy, ke konci ledna jich tam bylo odstraněno 820. Loni silničáři před začátkem platnosti zákazu napočítali kolem tří tisíc problematických zařízení. V úterý bude zákaz billboardů řešit Ústavní soud.

Oficiálně ministerstvo registruje 912 odstraněných nelegálních poutačů, což je stejné číslo jako na konci loňského roku. Podle Rezkové to však není konečné číslo, další zařízení totiž podle ní odvážejí majitelé, aniž by to nahlásili úřadům. Podle ministerstva takovou povinnost nemají.

"V současné době jsou tak podél dálnic už jen desítky nejrůznějších reklamních zařízení," říká mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

U zbývajících nelegálních billboardů vede ministerstvo s jejich provozovateli správní řízení, to je však podle úřadu zdlouhavé, protože někteří majitelé se snaží proces zdržovat. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti uvedl, že častým problémem je například hledání skutečných majitelů a jejich sídla. Ťok mezi takové provozovatele zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA.

Postup státu i krajů je však podle mnohých pomalý a nedostatečný. Podle nedávného vyjádření ředitele organizace Kverulant by stát měl být vůči majitelům tvrdší a vynucovat odstraňování například pokutami, což se však neděje.

Zákaz billboardů v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy bude v úterý řešit Ústavní soud, ke kterému se obrátila skupina 17 senátorů s návrhem příslušnou část novely zákona o pozemních komunikacích zrušit.

"Věříme, že bude rozhodnuto v náš prospěch. Tedy že Ústavní soud rozhodne o tom, že se budou v České republice dodržovat vlastnická práva. Ale určitě nemůžeme předjímat závěry soudu, podle toho budeme poté reagovat. My jsem se tomu zákonu podřídili, ačkoliv jsme ho považovali za nešťastný," řekl Aktuálně.cz mluvčí svazu provozovatelů venkovní reklamy Lukáš Váňa. Až Ústavní soud rozhodne, členové svazu se sejdou a proberou další postup.

Odstranění vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy.

Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.