Nákaza roste. Experti vysvětlují, proč jsou na tom očkovaní pětkrát lépe, než ostatní

Pohled na čerstvé statistiky koronavirové epidemie sice ukazuje stejný počet úmrtí očkovaných jako neočkovaných, podle odborníků to ale neznamená, že by vakcíny neúčinkovaly. Naopak. Vzhledem k vysoké proočkovanosti starších a chronicky nemocných lidí umírá očkovaných v poměru o mnoho méně. Nové studie navíc potvrzují vysokou účinnost vakcíny zabránit přenosu viru z očkovaných na neočkované.

V příštích dvou týdnech je nutné počítat s tím, že čísla koronavirové epidemie dál porostou, varoval v pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V neděli přibylo 1823 případů, více než dvojnásobek ve srovnání s předchozí nedělí a nejvíc za druhý víkendový den od začátku dubna. Přibývat bude také pacientů v nemocnicích, podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška překoná už tento týden počet lidí na jednotkách intenzivní péče dvě stovky.

Na rozdíl od zrychlování počtu nakažených stoupá ale zatížení nemocnic jen pomalu. "Počty hospitalizovaných na JIP a v těžkém stavu nerostou tak rychle, projevuje se tu vysoký ochranný efekt očkování," ukazuje Dušek, kde vidí důvod příznivého stavu.

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že plně očkovaní lidé tvoří 40 procent z téměř devíti stovek aktuálně hospitalizovaných. Na jednotkách intenzivní péče jich je asi třicet procent. Pesimističtější jsou informace o zemřelých. V posledních sedmi dnech podlehlo komplikacím spojeným s covidem 61 lidí. Z toho třicet plně očkovaných a jeden částečně. Zbylých třicet tvoří neočkovaní.

Experti ale zdůrazňují, že se v žádném případě nejedná o doklad nízké účinnosti vakcinace. "Sedí to s proklamovanou účinností vakcín mezi 80 a 90 procenty," říká molekulární biolog Evžen Bouřa z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Potvrzuje to i předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Podle oslovených odborníků nelze ale údaje o úmrtích srovnávat. V populaci je výrazně více očkovaných než neočkovaných, zejména ve skupinách, které na covid nejčastěji umírají. Lidí nad 65 let se nechalo očkovat přes 80 procent, lidí o patnáct let mladších přes 70 procent. Statisticky je tak u nich mnohem menší podíl mrtvých i hospitalizovaných než v neočkované skupině.

"Středoškolskou matematikou se z toho dá zjistit, že očkovaní lidi jsou na tom asi pětkrát až šestkrát lépe než neočkovaní," vysvětluje Bouřa.

Šíření viru očkovanými

Čísla ukazují, že očkovaní lidé jsou odolnější vůči nákaze a jejímu těžšímu průběhu. A také to, že vakcína snižuje šíření nákazy dál. "Jasně se potvrzuje, že nejvíce nakažených je mezi neočkovanými. Stejně je to v nemocnicích," uvádí Chlíbek.

"Přicházejí nové studie, které potvrzují vysokou účinnost vakcíny zabránit přenosu případného viru z očkovaného na neočkovaného," říká Chlíbek. Vakcína je tak podle něj klíčová pro vytvoření kolektivní imunity. U lidí, kteří se nechali naočkovat a nemají žádné příznaky, je nepravděpodobné, že budou nákazu šířit dál.

Chlíbek odkazuje například na nizozemskou studii, která prokázala 75procentní účinnost vakcíny proti přenosu varianty covidu alfa a 63procentní proti přenosu varianty delta z očkovaných na neočkované. K podobným závěrům došly i další odborné studie.

I díky tomu mohly země s největší proočkovaností uvolnit všechna dosavadní koronavirová opatření. Bez omezení žijí lidé v Norsku nebo v Portugalsku, kde si alespoň jednu dávku vakcíny nechalo podat 98,5 procenta dospělých. V Česku má plné očkování 66,6 procenta lidí nad osmnáct let, alespoň první dávku pak 67,7 procenta.

Nutná posilující dávka

Na počtu očkovaných v nemocnicích se podílí také to, že asi pětinu z nich už vakcína plně nechrání, uvádí virolog Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra Akademie věd ČR. Ohrozit to může hlavně rizikové skupiny, které se očkovaly jako první a kterým může navíc imunita rychleji vyprchat.

Holandská studie prokazující 75% (alfa varianta) a 63% (delta varianta)účinnost covid-19 očkování proti přenosu viru z očkovaných na neočkované. https://t.co/x8o62W5sNN — Roman Chlíbek (@RomanChlibek) October 24, 2021

"Dva měsíce po očkování je člověk v optimální fázi, potom jde imunita dolů. Jistě jsou tu lidé, zvláště ti starší, kteří si nevyvinuli dostatečnou imunitu do šesti měsíců, kdy by měli jít na další dávku," říká Grubhoffer.

Odborníci proto doporučují, že v dalším boji s koronavirovou nákazou je klíčové pokračovat v očkovávání rizikových skupin. Posilující dávku vakcíny už dostalo přes 115 tisíc lidí a další budou následovat. "Je třeba, aby si lidé hlídali, kdy jim uplyne šest měsíců od očkování, a šli na další dávku. Té se trochu nešťastně říká třetí dávka, ale je to spíš něco jako posílení, znásobení klesající imunity," upozorňuje molekulární biolog Bouřa.

Jako odmítat antibiotika

Od očkování by lidi nemělo odradit, že umírají i ti s vakcínou, zdůrazňuje Chlíbek. "V medicíně není nic stoprocentní. Antibiotika také nezaberou u každého člověka s angínou. Účinnost je ale vysoká. Když člověk zváží, co mu hrozí s očkováním a co bez něj, musí očkování zvítězit," vysvětluje.

Česko v očkování zaostává ■ Plně naočkováno je zatím v Česku 66,6 procent dospělých, alespoň první dávku má za sebou 67,7 procenta lidí nad osmnáct let. Experti upozorňují, že k zastavení šíření viru je nutné naočkovat alespoň 75 procent populace. ■ Očkování začalo koncem prosince 2020, jako první přišli na řadu nejstarší lidé, chronicky nemocní a zdravotníci. Postupně se přidávaly další věkové skupiny, od června 2021 se může očkovat každý, kdo se přihlásí. ■ K dispozici jsou tři dvojdávkové vakcíny od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Jednodávkovou vakcínu nabízí Johnson & Johnson. K použití je schválily české úřady a Evropská léková agentura. ■ Od 20. září se mohou lidé, kterým uplynulo alespoň šest měsíců od druhé dávky (v případě vakcíny Johnson & Johnson od první dávky), hlásit k posilující třetí dávce vakcíny.

Mnoho Čechů ale vakcínu odmítá. Například s argumentem, že covid raději prodělají. Podle Chlíbka jde o nepochopení prevence, na které stojí moderní medicína. "Je to jako odmítat prevenci proti nádorům, vysokému tlaku nebo infarktu. Spoléhají, že až onemocní, někdo jim pomůže, nebo nebudou mít těžší průběh. Obecně je ale lepší nemoci předcházet," uvádí šéf českých vakcinologů.

Klesající zájem o vakcíny se obrátil teprve v minulém týdnu, kdy šíření epidemie výrazně zrychlilo a vláda oznámila, že neočkovaným nebude proplácet preventivní testy. Lidí na očkovacích místech přibylo.

"Očkování je jediná možnost. Naštěstí genové vakcíny, jako jsou ty od firem Pfizer/BioNTech nebo Moderna, mají dostatečně vysokou účinnost i pro variantu delta a odvozené subvarianty, které teď ovládají pandemickou situaci. Navíc jsou bezpečné, navzdory všem dezinformacím," zdůrazňuje virolog Grubhoffer.

VIDEO: Spot ministerstva zdravotnictví na podporu očkování