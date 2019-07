před 1 hodinou

Podívejte se, jak se v Česku vyvíjela intenzita sucha od konce března do současnosti. Mapy jsou součástí projektu Intersucho.cz, jehož autoři je aktualizují každou neděli. Zobrazují odchylku sucha od obvyklého stavu v období let 1961 - 2010. Čím tmavší barva, o to intenzivnější sucho - bílá znamená "bez rizika sucha", zatímco tmavě červená "extrémní sucho". Projekt je výsledkem spolupráce Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe), Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu.