Obě koalice musí do vlády, ODS by spojením s ANO spáchala sebevraždu, míní politolog

Volebnímu vítězství koalice Spolu pomohla vysoká volební účast. Hnutí ANO Andreje Babiše uškodila aktuální ekonomická situace a kauza Pandora Papers. Za nečekaným propadem koalice Pirátů a starostů stojí nesourodost jejich spojení. Plyne to z postřehů politologa Lubomíra Kopečka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který výsledek voleb analyzoval v rozhovoru pro Akutálně.cz.

Koalice Spolu vyhrála volby. Je to varianta, kterou jste před hlasováním bral v úvahu?

Tohle je pro Spolu psychologicky docela důležité. Posílí to fakt, že má nárok na sestavení vlády. I když tedy pan prezident říkal to, co říkal (Miloš Zeman několikrát řekl, že pověří sestavením nejsilnější stranu, nikoliv koalici, pozn. aut.). Ale z hlediska veřejné debaty je otázka, co nadnášel Miloš Zeman - že koalice jsou podvod na voliče, méně podstatná.

Volební účast byla nejvyšší za několik posledních voleb, dosáhla 65 procent. Interpretuju správně, že prospěla hlavně právě koalici Spolu?

Určitě je to možné. Je tam jasně vidět, že se zvedli lidé, kteří by k volbám asi jinak nešli. Možná se to přelilo i někam jinam. Nicméně skoro bych řekl, že vyšší účast fungovala jako jeden z faktorů, který v téhle části společnosti navýšil podporu pro Spolu. Samozřejmě to také potopilo KSČM, ČSSD a možná i Přísahu, protože rozdíly jsou malé. Kdyby byla účast kolem 60 procent, dalo by se asi předpokládat, že minimálně ČSSD být ve sněmovně mohla.

Hnutí ANO Andreje Babiše naopak překvapivě navzdory všem posledním průzkumům skončilo druhé. Oproti minulým volbám má o 40 tisíc hlasů méně. Kde je poztrácelo?

Poslední dva tři týdny před volbami začalo ANO klesat, jak ukazovaly průzkumy. Podle mě to bylo spojené s tím, že na některé lidi, kteří zvažovali volbu ANO, začala efektivně působit taktika koalice Spolu zdůrazňovat Babišovu drahotu. Byl to slogan, který se hodně pojil s realitou. Zvyšují se ceny kde čeho. Další věc, která hrála určitou roli, byla kauza Pandora Papers. Lidé, kteří se chtěli v posledním týdnu připojit k Andreji Babišovi, mohla tato kauza odradit. Tyto dvě věci mohly připravit ANO o tři až čtyři procenta.

Spoluprací s ANO by ODS spáchala sebevraždu

Pro Andreje Babiše je přitom v podstatě životně důležité, aby zůstal premiérem. Očekáváte, že se teď bude snažit rozbít koalici Spolu a odlákat ODS? Společně by měli většinu.

Určitě se o to snažit bude, o tom bych vůbec nepochyboval. Ale stávající vedení ODS na odstavení Babiše a ANO do opozice vsadilo úplně všechno. Otočku o 180 stupňů by Fialovo vedení nepřežilo. Samozřejmě se může stát všechno. Ale většina obou koalic je natolik výrazná, že vysvětlit voličům, proč neudělali společnou vládu, by bylo neuvěřitelně těžké. Nedovedu si to představit.

Tak zkusím jeden scénář předestřít. Miloš Zeman pověří Andreje Babiše sestavením vlády. Byl by však odkázaný na menšinovou jednobarevnou vládu, která by nezískala důvěru. ODS nakonec může říct, že než mít třeba rok vládu bez důvěry, tak ji postaví s ANO. Co myslíte?

Stávající vedení ODS do koalice Spolu nainvestovalo obrovský politický kapitál. Kdyby teď udělalo to, co popisujete, spáchalo by politickou sebevraždu. Netvrdím, že vláda vytvořená ze dvou volebních koalic Spolu a PirSTAN vznikne snadno a bude fungovat bez problémů. Víme všichni, že to tak nebude. Ale udělat takový krok, domluvit se s ANO, s vědomím všech prohlášení Petra Fialy, si nedovedu představit.

Musela by nastat nějaká katastrofická pandemická situace, kdy budeme za dva měsíce potřebovat vládu s důvěrou. Ale i tak si myslím, že tu bude tlak na vznik koalice Spolu a PirSTAN. Byť s Piráty to bude zajímavé, jestli vlastně budou potřeba pro její sestavení. Nicméně tendence odstavit Andreje Babiše a ANO do opozice je nepřekročitelná čára.

Piráti umřeli na spolupráci se STAN

Naopak druhá koalice Pirátů a starostů dopadla výrazně hůře, než se předpokládalo. Pro Piráty byly tyhle volby v podstatě smrtelné. Jak výsledků této koalice rozumíte?

Rozumím tomu tak, že tato koalice nedokázala od počátku vyřešit jeden základní problém. Jak spojit protestní stranu, která se původně vymezovala vůči establishmentu, tedy Piráty, se stranou, která je středová, mainstreamová a rozhodně nepředstavuje vzpouru vůči elitám.

Jste mladý volič kolem 25 let, chcete projevit svůj protest a normálně byste ho projevil s Piráty. Ale jsou pro vás pořád atraktivní, když už nejsou protestní? Kdyby tato koalice nevznikla, tak by se Pirátům vyplatilo oživit protestní étos z minulých voleb. Všichni si pamatujeme ten vězeňský autobus. Ale v té koalici to v zásadě nešlo. Navíc mám ještě jedno podezření.

Jaké?

Že někteří původní příznivci Pirátů a STAN přešli ke Spolu. Naznačovali to i některé průzkumy. Nevím, jestli to dokážou povolební sociologické analýzy, ale koalice Spolu byla docela úspěšná i mezi mladými. Myslím to i z toho hlediska, že ve chvíli, kdy Piráti vystupovali, jak vystupovali, tak pro některé mladé voliče bylo přijatelnější hlasovat pro Spolu, protože už tam neviděli moc velký rozdíl.

Mohla k tomu přispět i skutečnost, že z posledních průzkumů vycházela právě koalice Spolu jako ta, která může Babiše porazit a váhající příznivci Pirátů a STAN proto na poslední chvíli podpořili Spolu?

Určitě to hraje roli. Spolu začalo vypadat v posledních týdnech jako někdo, kdo je hlavní protivník Andreje Babiše a ti voliči se tam prostě přiklonili. Fungovalo to jako poutač. Chceme porazit Andreje Babiše, proto budeme volit Spolu, protože to dávalo větší smysl než volit Piráty.

A přešli jsme ještě jeden důležitý faktor, proč kampaň Pirátů a STAN nefungovala dobře. Ten je, že Andrej Babiš si Piráty vyhodnotil jako hlavní terč. A koalice, která byla v těch stranách natolik rozdílná, nedokázala vyřešit základní problém, jak čelit Babišově negativní kampani.

ČSSD zaplatila za své vnitřní konflikty

Podívejme se na ČSSD. Dohnala ji definitivně účast ve vládě Andreje Babiše, na které prostě před levicovými voliči vykrvácela?

Je to určitě faktor, ale zmínil bych jich víc. Když se podíváte na poslední rok ČSSD, tak to je strana, která neustále řešila své vlastní konflikty. Začalo to březnovým sjezdem, po kterém ČSSD zlikvidovala jedno stranické křídlo. Na to navázaly spory, kdo má kde vést kandidátku.

Dále to byl spor mezi Hamáčkem a hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým, který skončil jeho odvoláním z dozorčí rady České pošty. Tenhle spor byl úplně zbytečný. Image strany to poškodilo. A takhle můžete jít kauzu po kauze. ČSSD vedla boj sama se sebou než s Andrejem Babišem, který byl z hlediska jejich voličů hlavní soupeř.

ČSSD vedle konkurence ANO řešila dlouhodobý problém také s konkurencí SPD. Právě ta ji v minulosti přebírala voliče, ostatně tam přestoupil z ČSSD i Jaroslav Foldyna. Tohle ČSSD nedokázala vyvážit a ničím nahradit.

KSČM padla s Filipem, SPD uškodila konkurence

Co po třiceti letech vyhnalo ze sněmovny KSČM? Bylo to tak, že jim poslední zbytky voličů mezi seniory vysál Andrej Babiš?

Nevím, jestli KSČM vysál jenom Babiš. Ale oni dělali všechno proto, aby ve sněmovně nebyli. Strana, která se profiluje jako radikálně levicová, podporovala vládu miliardáře. Podle mě je to pro spoustu jejích voličů těžko vysvětlitelné. Slova Vojtěcha Filipa o tom, že to nebyla podpora Andreje Babiše, ale pro ANO, mířila na příznivce spíše mdlého rozumu. Každopádně pokud KSČM podporovala vládu, těžko mohla vystupovat jako protestní radikální síla.

KSČM navíc přivedla k urnám jen skalní voliče, kterých zkrátka v průběhu času ubývá. Když se díváte v čase, voličstvo KŠCM je vůbec nejstarší a je zjevné, že se zmenšuje. Když se komunisté kvůli podpoře vlády odřízli od možnosti získat další protestně naladěné voliče, tak se dostali do situace, kdy dopadli právě takto.

Koho tedy KSČM vlastně oslovila?

To je další věc, tedy volební kampaň. Komunisté jeli stejnou rutinu jako vždycky. Bez jakékoliv inovace. Také bych vypíchl personální nabídku. Příklad za všechny je Vojtěch Filip. Mít v čele lídra, který v danou chvíli vede stranu 15 let a je spojený s tolika volebními porážkami na všech možných úrovních včetně sněmovních voleb v roce 2017, který má svoje osobní problémy, ať už se to týká podivné kauzy možného úplatku, nebo faktu, že někdy působí spíše jako reprezentant úplně jiné strany, mám na mysli auto (BMW), ve kterém se vozí, to na běžné voliče KSČM nemůže působit dobře. Navíc když člověk, který vede stranu do voleb ohlásí, že po nich chce jako předseda skončit, tak méně atraktivní personální nabídku už udělat nemůže.

Pak je tu SPD, která neobhájila zisk z posledních voleb. Získali méně než 10 procent hlasů. Čtu to správně, že jim uškodil hlavně vznik Volného bloku, koalice Trikolory a možná i Přísaha?

Podepíšu to, to je přesně ono. Kdyby tu tahle konkurence nebyla, tak výsledek SPD je mnohem lepší. Je dobré to srovnat s rokem 2017, kdy tu konkurenci neměla. Když hledáte radikální subjekty vpravo, jako je dnes Přísaha, Trikolora a Volný blok, tak před čtyřmi roky neexistovaly. Jenom třeba výsledek Volného bloku, který byl zhruba jeden a půl procenta, by šel velmi pravděpodobně za SPD.