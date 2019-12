Novičok byl brutální ruská kampaň proti Česku, říká šéf BIS a chválí Babiše za odvahu

Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka se v Poslanecké sněmovně pochvalně vyjádřil o premiéru Andreji Babišovi. Ocenil ho za to, že loni navzdory prezidentu Miloši Zemanovi prohlásil, že se v Česku nevyráběl jed novičok. Jím se v Británii pokusili příslušníci ruských tajných služeb otrávit dvojitého agenta Sergeje Skripala.

Šéf české kontrarozvědky Michal Koudelka v pátek ve sněmovně znovu zopakoval, že největším státním aktérem, který má zájem po celém světě ovlivňovat výsledky voleb, je Rusko. Využívá k tomu mimo jiné dezinformace. Koudelka prohlásil, že v minulosti se i Česko stalo terčem "brutální dezinformační kampaně".

Stalo se tak loni, když se příslušníci ruských tajných služeb pokusili otrávit dvojitého agenta Sergeje Skripala. Poté, co se ukázalo, že použili jed novičok, prezident Miloš Zeman veřejně prohlásil, že byl v Česku tento jed vyroben a testován.

Ve skutečnosti však bylo v Brně testováno pouze jeho malé množství. Šlo navíc o jinou látku, než byla ta použitá při útoku ve Velké Británii. A dokonce se v Česku ani nevyrobila. Rusko přesto výrok českého prezidenta využilo k tomu, aby zpochybňovalo obvinění, že za útokem stojí její agenti.

"Ruská dezinformační mašinérie zahájila velmi silnou kampaň, aby veřejné mínění ve světě ovlivnila a svedla na jinou cestu. A jedním z cílů téhle kampaně byla také Česká republika. S velkou snahu ji očernit a poškodit," popsal Koudelka.

Babišovo prohlášení bylo odvážné, říká Koudelka

Po vyjádření prezidenta Zemana však vystoupil premiér Andrej Babiš a ujistil českou i světovou veřejnost, že se v Česku nevyráběla, nevyvíjela a ani neskladovala látka, což nyní šéf české kontrarozvědky ocenil. "Stačilo jedno jasné, přesné a musím říct i odvážné prohlášení premiéra této země, který jednoznačně řekl, že novičok se tu nevyráběl ani neskladoval. Bez vytáček, bez kliček a beze lží. A bylo po kampani. A dobré jméno České republiky bylo zachováno," ocenil Koudelka.

"V tomhle boji, který je náročný a dlouhý, bojujeme proti lži pravdou. A pokud budeme říkat pravdu odvážně a jasně, tak žádná opatření Ruska ani jiné země nemají šanci. O tom jsem přesvědčen," dodal Koudelka.

Bezpečnostní informační služba je častým terčem kritiky prezidenta Zemana, který její příslušníky označil za "čučkaře" a opakovaně odmítl přes návrh vlády jmenovat Koudelku do hodnosti generála. Před časem kontrarozvědce vyčetl, že by se měla věnovat řešení korupce, a ne odhalování čínských a ruských špionů. Na to však tajná služba oznámila, že téma korupce vůbec nespadá do její působnosti.

Rusko nemá silnou armádu, proto používá dezinformace

Podle Koudelky se snaží Rusko šířením dezinformací destabilizovat státy uvnitř Evropské unie a Severoatlantické aliance a narušit jejich jednotu. "Důvod je jednoduchý. Ruská federace je na tom stejně jako v minulosti Sovětský svaz ekonomicky špatně a kvůli ekonomickým problémům nemá dostatečnou sílu na to, aby vytvořila odstrašující vojenský potenciál, který by mohl konkurovat obrovské síle jednotné Severoatlantické aliance. A tak se snaží jít cestou NATO rozbít nebo narušit, a tím omezit rozhodovací procesy, které by vedly ke kolektivní obraně," popsal Koudelka.

Připomněl, že podle dostupných informací se Rusko již pokusilo ovlivnit volby ve Spojených státech, prezidentské volby ve Francii nebo referendum v Katalánsku. Očekává se také zpráva britských tajných služeb o případném pokusu o ovlivnění hlasování o vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Koudelka varoval také před řetězovými e-maily a kybernetickými útoky, pomocí nichž se může Rusko dostat k informacím, které mohou jednotlivé kandidáty ve volbách poškodit, ale také před podporou jednotlivých osob či politických stran. "Vytváří pro ně podmínky, aby dosáhli požadovaného výsledku či úspěchu v daných volbách. To je, jak se obávám, cesta, kterou se Rusové budou ubírat v příštích letech," řekl.