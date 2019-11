Polská novinářka pronikla mezi trolly, firma spravovala desítky falešných profilů

V diskusi o jistém novinovém článku mohli nedávno polští uživatelé Twitteru sledovat, jak se dvojice údajných konzervativně smýšlejících žen vysmívá liberální opozici v Polsku. To by samo o sobě nebylo ničím neobvyklým, v tomto případě ale ženy nebyly skutečné, nýbrž šlo o falešné profily vytvořené uvnitř marketingové firmy [email protected] sídlící ve Vratislavi. Jeden z účtů provozovala investigativní reportérka Katarzyna Pruszkiewiczová, která v "trollí farmě" v utajení strávila šest měsíců, napsal The Guardian.

Společnost [email protected] se označuje za internetovou PR agenturu, v níž "specialisté" budují zejména na sociálních sítích "pozitivní image firem, jednotlivců či veřejných institucí". Práce Pruszkiewiczové ukázala, že ono budování image spočívá ve snaze ovlivňovat voliče či spotřebitele pomocí falešných internetových osobností.

Když reportérka do společnosti nastoupila, jejím prvním úkolem bylo založit si profil pro sdílení "společenského a politického" obsahu a nasbírat 500 fanoušků. Nakonec mimo jiné spravovala anonymní účty, kterými propagovala materiály státní televize TVP, považované kritiky za extrémně provládní médium šířící nenávist vůči menšinám.

Neautentické profily nicméně propagovaly obsah různých politických odstínů ve snaze přitáhnout pozornost a získat podporu dalších uživatelů, kteří mohli být následně využiti ve prospěch klientů. "Cílem je vybudovat si důvěru u lidí z obou stran politického spektra. Jakmile získáte něčí důvěru tím, že jim vracíte zpátky jejich vlastní názory, jste v pozici, kdy je můžete ovlivnit," řekl kolega Pruszkiewiczové z investigativní skupiny Reporters Foundation Wojciech Cieśla.

Každý ze zaměstnanců [email protected] měl na starosti kolem desítky profilů na sociálních sítích a dostával instrukce ohledně toho, do jakých debat se zapojovat, koho je potřeba kritizovat a koho naopak velebit. "Bylo by skvělé, kdybys přidávala pozitivní komentáře o vládním příspěvku pro TVP a o televizních koncesionářských poplatcích," psalo se v jednom e-mailu od nadřízeného.

Kromě veřejnoprávní televize těžil z takové vlivové operace i jistý kandidát Svazu demokratické levice (SLD) čerstvě zvolený do polského parlamentu. Při jeho květnové kandidatuře do Evropského parlamentu nejméně 90 levicových účtů [email protected] sdílelo jeho příspěvky a reagovalo na ně. Pravicové účty marketingové firmy pak svým protějškům odpovídaly nesouhlasnými příspěvky, čímž generovaly konflikt a přitahovaly ke kandidátovi pozornost.

Není jasné, zda organizace a jednotlivci, za které falešné profily lobbovaly, o metodách [email protected] věděli. Interní firemní dokumenty naznačují, že společnost většinu zakázek, ne-li všechny, dostávala od jiné PR agentury, která mohla vlivové operace zajišťovat externě, aniž by s tím byli klienti obeznámeni.

Vratislavská firma v prohlášení na svých webových stránkách odmítla, že představuje "trollí farmu". "Polem působnosti společnosti jsou marketingové operace na sociálních sítích. Předáváme přesné informace, mluvíme za naše klienty a propagujeme jejich produkty a služby stejně jako kterákoli jiná agentura tohoto druhu," uvedla.

"Zásadní otázkou je to, jak úřady po celém světě zareagují na výzvu, kterou přinášejí takovéto aktivity," myslí si odborník na dezinformace působící v Londýně Peter Pomerantsev. "Mohli by říct, že nic z toho, co bylo sdíleno, není nelegální: Nebyly to nenávistné projevy, nešlo o podněcování násilí, nebyla to válečná propaganda. Je to ale důkaz toho, jak chatrný a neefektivní ve skutečnosti je náš regulační rámec a jak jsme zranitelní vůči nebezpečnějším hráčům využívajícím podobné postupy," dodal.