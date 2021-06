Nikoho nezajímají, jen se poflakují. Nenechme děti spadnout, nabádá Armáda spásy

Symbolicky na Den dětí spouští Armáda spásy novou kampaň "Nenechme je do toho spadnout!", která je určená znevýhodněným dětem a mládeži. Pro ně provozuje nízkoprahová zařízení, azylové domy a sociální bydlení, kde najdou útočiště celé rodiny. Pro své nejmladší klienty organizuje volnočasové, vzdělávací a rozvojové aktivity.

Bohouš navštěvuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád v Kopřivnici od útlého dětství. Po uzavření této sociální služby Armády spásy v březnu 2020 se podařilo pracovníkům zajistit "klub na Facebooku" a i s Bohoušem tak zůstat v kontaktu. V danou dobu jej čekaly závěrečné zkoušky na středním odborném učilišti a plánoval dokončit autoškolu. Nouzový stav i vydaná omezení značně ztížily jeho přístup k učivu i celou komunikaci s kantory a spolužáky.

"Bohouš zároveň procházel bolestivým rozchodem, ztrácel motivaci a chuť školu dokončit. Pracovali jsme s ním na dálku na přípravě do školy, do autoškoly, povídali si a v mnohém ho podporovali a doprovázeli jej vztahovým trápením," popisuje Šárka Flodrová, vedoucí kopřivnického zařízení. Spolupráce pokračovala i potom, co se klub otevřel. Praktické i teoretické závěrečné zkoušky nakonec Bohouš zvládl a nadále pokračuje ve studiu dalšího oboru a na dokončení jízd v autoškole.

"Uvědomujeme si, že dospívání není snadným obdobím života. Zlomená srdce, pocity křivdy, rozvod rodičů, zaviněné maléry, problémy ve škole. Zvládnout takové momenty je obtížné pro každého člověka v jakémkoliv věku," říká ke kampani Jakub Roun, vedoucí oddělení komunikace a fundraisingu v Armádě spásy.

Jak také líčí, děti ze znevýhodněných rodin často nedosáhnou na kvalitní a adekvátní školní pomůcky, vinou čehož mohou zaostávat za ostatními dětmi, jsou terčem posměchu a časem jsou náchylnější k záškoláctví a dalším problémům. "Pro mnoho dětí jsou i prázdninové aktivity nedosažitelným luxusem, a tak tráví své dny poflakováním a nudou," dodává.

Organizace pro znevýhodněné děti organizuje volnočasové aktivity, aby mohly trávit čas smysluplně. Kromě dobrodružství a zážitků jim nabízí i podporu ve vzdělávání a poradenství, aby tak snadno nespadly do kázeňských a prospěchových problémů, aby se vyhnuly závislostem a drobné kriminalitě.

Pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let poskytuje Armáda spásy v různých městech České republiky dvanáct nízkoprahových zařízení. Sociální pracovníci v nich předávají klientům informace, podporu, pomoc a předcházejí tak sociálnímu vyloučení. Přicházejí i s preventivními programy a besedami s odborníky. Služby jsou poskytovány zadarmo.

Jak popisuje sociální pracovník Armády spásy Jan Kozel, snaží se tu předávat dětem zábavnou formou zdravé způsoby života nebo finanční a informační gramotnost, aby do budoucna neskončily na ulici kupříkladu kvůli dluhům, drogám či alkoholu.

Podporují i sociálně slabé či nefunkční rodiny, které z různých důvodů nezvládají plnit všechny svoje povinnosti, zejména pak péči a výchovu dětí. Často se jedná také o rodiny v krizi, v rozvodovém či porozvodovém stadiu.

Centra Armády spásy jim nabízejí kroužky, tábory, kluby, a pokud je to potřeba, tak i sociální poradenství. "Znevýhodněné děti mají často pocit, že se o ně nikdo nezajímá. Tyto pocity se poté podepisují do každé oblasti jejich života," vysvětluje Tereza Melišová z oddělení komunikace, proč je pomoc kampaně "Nenechme je do toho spadnout!" tak důležitá.

