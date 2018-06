Živě: Omezení dávek na bydlení ohrozí čtvrt milionu domácností, varují poslanci

Sledujeme mimořádnou schůzi Sněmovny. Skupina poslanců v čele se zástupci KDU-ČSL chce, aby vláda hnutí ANO přehodnotila chystané snížení dávek.

Praha - Na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny by se dnes měly probírat změny ve vyplácení dávek na bydlení. Svolala ji skupina poslanců v čele se zástupci KDU-ČSL. Obávají se, že chystané snížení dávek zvýší riziko chudoby až u čtvrt milionu domácností, zejména u rodin s dětmi a seniorů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Jaroslavou Němcovou (ANO) už svůj původní návrh zmírnilo, zcela stáhnout jej ale nechce. Nadále se počítá s nižšími částkami dávek a se zúžením okruhu lidí, kteří by měli mít nárok na státní podporu

V Česku se vyplácejí dvě dávky na bydlení. Příspěvek patří do státní sociální podpory, doplatek do pomoci v hmotné nouzi. Dávky se vypočítávají z takzvaných normativních nákladů, které každý rok podle cen nájmů a energií stanovuje vláda.

Ministerstvo původně navrhlo, aby se lidem v ubytovnách započítávala jen polovina normativu místo nynějších 80 procent. Po úpravách by to mělo být 60 procent normativu. Původně se měl snížit také příspěvek početným rodinám, čtyři členové a víc by dostali maximálně dávku jako tříčlenná domácnost. Tento plán z novely vypadl. Přísnější posuzování a omezení nároku na pomoc ale v návrhu zůstává.