Nikdo neví, kde je pravda. Věřím na střet názorů, říká nová radní ČT Lipovská

Nová členka Rady ČT Hana Lipovská v pátek poprvé předstoupila před novináře a dvě hodiny odpovídala na otázky. Několikrát po sobě zopakovala, že bude v radě zastupovat Českou biskupskou konferenci, která ji nominovala, a odmítla, že by měla blízko k Václavu Klausovi mladšímu a jeho Trikolóře. "Velmi ráda jsem četla dříve jeho komentáře ke školství, ale s Trikolórou nemám nic společného," uvedla.

Nominace ekonomky Hany Lipovské do Rady ČT vyvolávala velké emoce a spory dlouho před samotnou volbou. Skupina 18 senátorů dokonce sepsala kvůli Lipovské dopis kardinálu Dominiku Dukovi. Žádala ho, aby "jeho" Česká biskupská konference, která Lipovskou do Rady ČT nominovala, od této nominace upustila. Duka se ovšem Lipovské zastal a po středečním zvolení jí gratuloval.

A naopak, na Haně Lipovské bylo při středeční videokonferenci s novináři patrné, jak blízko k Dukovi a České biskupské konferenci má. Zároveň prozradila, že právě na doporučení těchto církevních zástupců vystupovala před volbou minimálně a nebylo tak zcela jasné, jaké jsou její názory například na média.

"Velmi jsem si této nominace vážila, protože vždycky jsem chtěla sloužit naší církvi a dát k dispozici, co umím jako ekonom, autor, národohospodář," sdělila Lipovská a několikrát dala najevo, jak je za nominace vděčná. "Byla pro mě velká čest, když Česká biskupská konference dospěla k názoru, že má smysl mě nominovat jako člověka, jehož psaní a ekonomické práce někteří biskupové znají. Mnohokrát jsme společně stáli na barikádách při nejrůznějších kauzách a kauzičkách," uvedla Lipovská, která podle svých slov nevěřila ve zvolení.

Zároveň prozradila, že prvním motivem, kdy začala kandidaturu zvažovat, byla reportáž České televize, která se jí nelíbila. Šlo o příspěvek v pořadu Reportéři ČT, jenž popisoval nejasnosti ohledně udání jedné z lidických žen, která skončila v Osvětimi. Lipovskou s Lidicemi spojuje také to, že spolupracuje s předsedkyní lidického Českého svazu bojovníků za svobodu Janou Bobošíkovou, která například v minulosti kandidovala za KSČM na prezidentku.

"Já si vážím lidí, kteří neuhnou, dokážou se se mnou pohádat, mám ráda lidi, kteří mají vždycky argumenty místo názorů a pocitů. Poznala jsem Janu Bobošíkovou jako člověka, který je absolutně neschopný lži, a to i ve chvíli, kdy je to pro něj nevýhodné," řekla na její adresu. Bobošíková je také známá svými kritickými názory na Evropskou unii nebo tím, že jedno volební období zasedala v Evropském parlamentu. "Jestli je někdo ochotný být tvrdý a nekompromisní, tak je mi úplně jedno, jestli je oblíbený nebo neoblíbený. Jsem obklopena řadou samorostů, protože lidé pevní, nekompromisní a čitelní mi jsou blízcí," podotkla.

Lipovská během páteční videokonference potvrdila, že se nedávno setkala s mluvčím prezidenta Jiřím Ovčáčkem. Podle ní šlo o osobní setkání, které nemělo nic společného s politikou či její kandidaturou do Rady ČT. Lipovská byla na záběrech České televize, když nedávno redaktorka pořadu 168 hodin shodou okolností potkala Ovčáčka na ulici a snažila se mu položit otázky, na které mluvčí dlouhodobě neodpovídal.

Objektivita a pravdivost je pro mě samozřejmá

Pokud jde o názory Lipovské k současné podobě České televize, mnoho konkrétního toho zatím neřekla. Z jejích slov je ale patrné, že se chce podívat především detailně na hospodaření ČT. "Zatím jsem neměla možnost celou řadu potřebných dokumentů vidět. Teprve potom budu moci říci svůj názor," vysvětlovala s tím, že rozhodně nepodporuje možné navyšování koncesionářských poplatků.

Na dotazy, zda považuje Českou televizi za objektivní a nezávislou, nejdříve napřímo neodpověděla. "Nejsem ochotná říci, jestli je ČT objektivní nebo nezávislá, protože televize je složena z mnoha kanálů. Když k ní dám nějaký jednoznačný posudek, tak tím jsem buď nespravedlivá, nebo naopak přilepšuji naprosto všem. Na Večerníčku asi není nic neobjektivního ani závadného v žádném slova smyslu," řekla.

Když se vyjadřovala přímo ke zpravodajství a publicistice, tak řekla, že považuje za důležité, aby za všech okolností existovala pluralita názorů. "Nikdo z nás neví, kde je pravda. Nikdo z nás neví, co je to jediné, jasné a správné. A proto věřím na střet a soutěž názorů. A na tomto trhu názorů musí být veškerá pluralita názorů. To je podle mě základní podmínka objektivity a neutrality," prohlásila.

Na otázku, zda se zastane České televize v případě, že by se dostala do sporu s vládní mocí nebo kdyby byla napadena její nezávislost, Lipovská odvětila, že rozhodně nehrozí její "kolaborace" s mocí. "Nezávislost, objektivitu a pravdivost beru, jako kdybychom řekli, jestli se postarám o to, že moje dítě bude dýchat, dostávat jídlo a běhat venku. To jsou pro mě samozřejmé věci. Usilovat o objektivitu, nezávislost, pravdivost a demokracii je povinnost občana už z principu," tvrdila s tím, že bude ze všeho nejvíce dbát o to, aby ČT dodržovala zákon.

Oceněná ekonomka

I když se v poslední době hodně diskutuje o názorech Lipovské a jejím politickém zaměření, svou podstatou je ze všeho nejvíce ekonomka, která získala několik ocenění a působí v různých sdruženích.

Vystudovala hospodářskou politiku na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde pracuje jako asistentka na katedře ekonomie. V minulosti pracovala například pro ČT jako autorka soutěžních otázek pořadu "AZ-kvíz", pracovala také pro Český statistický úřad a učila na brněnském Gymnáziu Matyáše Lercha. V letech 2015 až 2019 jako analytička spolupracovala s Institutem Václava Klause.

Lipovská je v představenstvu České společnosti ekonomické, je také členkou The American Economic Association a Jednoty českých matematiků a fyziků. Je rovněž autorkou či spoluautorkou řady odborných i popularizačních článků. Za svoji činnost získala například Cenu profesora Františka Vencovského pro mladé ekonomy do 35 let.