Pane Bože, čeho jsme se to dočkali? Církev si takové chování nezasloužila, míní Duka

Kardinál Dominik Duka po zasedání České biskupské konference prohlásil, že církve kvůli sněmovnou schválenému zdanění restitucí budou postupovat společně. Rád by ještě jednal s premiérem Andrejem Babišem a některými ministry. Zároveň zdůraznil, že to poškodí zejména ty nejmenší a nejslabší, především pak židovské komunity.

"Židovská komunita bude tímto krokem postižena nejvíce. Nejprve je o majetek připravil nacismus, pak přišel komunismus a připravil je o další majetek. Cítíme, že to je porušení slušného chování, smlouvy a zákona, protože odškodnění se nedaní," řekl kardinál Duka.

Zároveň zdůraznil, že KSČM je sice považována za tichého společníka ve vládě, má však podle něj rozhodující hlas. "Jako benjamínek Konfederace politických vězňů musím říct, pane Bože, čeho jsme se to dočkali," podotkl Duka.

Připomněl, že církev si takové chování nezasloužila, když například v době ekonomické krize na restitucích netrvala a respektovala, že stát musí peníze vynakládat jiným směrem. Zaráží ho i chování samotných komunistů.

"(Po pádu režimu) jsme nežádali pomstu, nikoho jsme nehnali k odpovědnosti a najednou s námi jednají tímhle způsobem. Když jsem viděl usměvavé tváře některých pánů poslanců KSČM, tak jsem viděl, jak jsem putoval na Loretu. Ale ne na pouť, ale do vojenské věznice," řekl Duka a dodal, že věří, že i v této straně jsou lidé, kteří mají svědomí.

S prezidentem jsme téma nedořešili

Mezi podporovatele zdanění církevních restitucí patří i prezident Miloš Zeman, kterého s Dukou pojí dobré vztahy. Nedávno se oba potkali. Duka se však otázce, co na postoj prezidenta říká, vyhnul. "To je otázka záležitosti parlamentu a soudnictví, nikoliv výkonu funkce pana prezidenta. My jsme o této otázce debatovali, ale nedořešili jsme ji," řekl kardinál.

Opozice během projednávání zdanění ve sněmovně často tvrdila, že jde o protiústavní krok, a podle ní zákon zruší Ústavní soud. V to doufá i církev. Nyní ho však ještě bude projednávat Senát.

Podle arcibiskupa Jana Graubnera jsou ve skutečnosti proti zdanění restitucí i někteří z těch, kdo sněmovnou zákon prohlasovali. "Daleko víc než o církev a majetek jde v této hře o politiku jako takovou. Vědí, že to je nesmysl a že to Ústavní soud shodí, ale přesto to kvůli voličům udělat musí. Nejednají podle svého svědomí, jednají tak jenom naoko a vyzouvají se z odpovědnosti," prohlásil Graubner.

