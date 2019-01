Zdaněním náhrad přijdeme o 400 milionů, budeme se bránit, vzkazují evangelíci

Proti zdanění peněžitých náhrad církevních restitucí, které ve středu prošlo sněmovnou, se církve chtějí bránit společně. Řekl to Jiří Hofman, mluvčí Českobratrské církve evangelické, která by mohla přijít o téměř 400 milionů korun. Evangelíci patří mezi církve, které zdanění náhrad postihne nejvíce. Častěji než katolíci totiž dostali majetek zpět právě ve formě peněz. Církve zvažují i ústavní žalobu, byť jako poslední možnost.

Víte, jak se vás dotkne zdanění církevních náhrad?

Určitě se to dotkne nastartovaných rozvojových projektů. Pokud by k tomu opravdu došlo a Ústavní soud by jako nejvyšší instance tento zákon nezrušil, byla by ohrožená třeba stavba dvou nových škol v Praze. Tedy věci, které děláme pro společnost, a nikoli pro církev. Chod církve to příliš neovlivní, protože jsme už dlouhou dobu připravení na samofinancování a už dlouhou dobu si například platy kazatelů zajišťujeme vlastní cestou. Ale značnou část těchto peněz z vyrovnání směrujeme do veřejné sféry a to jsou projekty, které by z našeho pohledu byly ohrožené.

Sněmovnou prošlo zdanění náhrad Zdanění náhrad patří k podmínkám KSČM pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Právě tyto tři strany spolu s hlasy SPD prosadily změnu ve sněmovně. Pro předlohu hlasovalo 106 ze 172 přítomných poslanců, platit by měla od 1. ledna 2020. Celá věc ale zřemě skončí u Ústavního soudu.

Kde jste chtěli zmíněné školy stavět?

Jedna měla být v Praze 7 v Holešovicích. Tady už funguje bratrská základní škola, má skvělou pověst, ale její kapacita dlouhodobě nestačí poptávce žáků. Chceme tam proto stavět druhou budovu a rozšiřovat kapacitu. Druhá škola je plánovaná v Modřanech.

To jsou nejviditelnější projekty, kterých by se to mohlo dotknout?

Asi ano. Ale týkalo by se to i celé řady akcí naší Diakonie Českobratrské církve evangelické. To je velká organizace, která pracuje se seniory či handicapovanými. Její součástí je i středisko humanitární pomoci, které pomáhá při humanitárních katastrofách ve světě. A i jejich práce je částečně financovaná z náhrad.

O kolik peněz by vaše církev mohla přijít?

Pokud by se to danilo celé i zpětně (s tím schválený zákon nepočítá, pozn. red.), přišli bychom o 450 milionů korun jen na daních. Pokud by se to danilo jen do budoucna a zákon by neměl zpětnou účinnost, tak by šlo o asi 380 milionů korun jen na dani.

Jste na tu situaci připravení? Máte náhradní rozpočet?

Nic takového nemáme. Přijde nám to jako nesmyslný návrh a doufáme, že to nemůže projít. Zatím tedy záložní plán B nemáme a spoléháme na zdravý rozum dalších instancí. Je potřeba říci, že si schválili odloženou platnost až od roku 2020 - pokud se nepletu. Oni sami si tím nechávají pojistku, protože Ústavní soud to ve finále zruší.

Jak budete postupovat? Podáte ústavní žalobu?

Ústavní žaloba je až poslední možnost. Pokud bychom se chtěli bránit, jako že bychom asi chtěli, budeme určitě hledat společný postup i s ostatními církvemi, kterých se to týká. Určitě budeme koordinovat svůj postup s Ekumenickou radou církví, ve které jsme sdružení, a následně i s Českou biskupskou konferencí.

Reakce generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla: